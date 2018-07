Apelul unui ploieștean pentru salvarea mamei

Un ploieștean a postat pe Facebook un apel umanitar prin care încearcă să-și salveze mama.

”Prieteni, imi este atat de greu sa cred ca mama mea este bolnava. Nu am cerut niciodata nimic, acum insa apelez la bunavointa dumneavoastra si nu imi ramane decat sa sper ca impreuna vom reusi sa o salvam pe mama.

O cumplita boala a lovit-o pe mama mea, un cancer pe care impreuna cu rugaciunile, gandurile pozitive si suportul financiar al dumneavoastra speram din tot sufletul s-o salvam.

Acum urmeaza un tratament chimioterapeutic, in scurt timp insa trebuie facuta o operatie de extirpare a acestei tumori, plus o chimioterapie hipertermica (HIPEC) care ne costa in jurul sumei de 15.000 de euro.

Va rog din tot sufletul sa fiti alaturi de noi si sa dati #share acestei campanii de strangere de fonduri!

EUR: RO13BTRLEURCRT0116580301

RON: RO63BTRLRONCRT0116580301”

