”Cei vârstnici ne ceartă copiii, iar locatarii aruncă de la balcon cu diverse obiecte în ei!”

O cititoare a semnalat prin intermediul redacției noastre lipsa unor locuri de joacă pentru cei mici în centrul Ploieștiului.

Sesizarea părintelui indignat:

”Va rugam sa ne ajutati sa facem publica problema lipsei spatiilor amenajate pentru copii din Zona Centrala a Ploiestiului.

Inexistenta unui loc de joaca special amenajat pentru copii creaza probleme atat copiilor care nu au unde sa se joace, cat si parintilor dar si persoanelor fara copii care se arata deranjate de prezenta copiilor.

Efectiv nu avem unde sa iesim cu copiii... In parcuri oamenii in special cei varstnici ne cearta spunandu-ne ca de exemplu ca nu avem voi sa calcam pe spatiul verde...iar in zonele pietonale sunt persoane uneori chiar agresive care pur si simplu ne gonesc sau arunca de sus cu diverse, spunand ca ii deranjeaza galagia facuta de copii, in conditia in care se strang dimineata pana la orele 12-13 si seara pana la ora 20, uneori si peste 10 copii in aceste zone.

Noi, parintii, am facut pana acum sesizare la Primaria Municipiului Ploiesti despre aceasta problema, de luni de zile (cei pe care ii cunosc) dar cred ca s-au facut sesizari si plangeri si cu ani in urma, dar nu se intampla nimic...

Din contra se inchid si parcurile existente (ca de exemplu cel din Zona spre Republicii) care oricum este la peste 1 km de mers si destul de greu de ajuns cu un copil mic.

Poate cu ajutorul dumneavoastra se misca lucrurile spre rezolvarea acestei probleme , care repet, este neplacuta pentru toata lumea! Va multumim!”

Observatorulph.ro a solicitat Primăriei Ploiești identificarea unui teren pentru amenajarea unui loc de joacă în zona centrală a orașului.