Munte de gunoaie în fața unui service auto din Ploiești. ”Autoritățile ridică din umeri. Eu n-am cum să stau să prind nesimțiții”

De la saci menajeri sparți până la paturi, canapele și alte deșeuri de prin curți, toate sunt depozitate pe trotuarul din fața service-ului.

Bărbatul susține că nu știe cine ar putea să-i facă una ca asta, însă bănuiește logica vecinului nesimțit.

”Probabil se gândește că la mine, fiind firmă, se ridică gunoiul mai des. Cine știe ce o fi în capul lui sau al lor. Cert e că, de o săptămână, e un adevărat coșmar pentru noi. Am avut paturi dezmembrate, saci de gunoi sparți, cadavre de câini și alte focare de infecție”, susține Ion Voicu, administratorul service-ului auto de pe Strada Găgeni.

Ploieșteanul a făcut reclamații atât la Poliția Locală cât și la Secția 2 de Poliție, însă fără niciun rezultat.

”Sun la Poliția Locală în fiecare zi. Au spus că nu e treaba lor. Într-un final, a venit o mașină de la salubritate și a luat gunoiul. A doua zi era la fel. Am făcut reclamație și la Secția 2 de Poliție. Nu am primit niciun răspuns până acum. Nu am cum să stau la pândă după nesimțiți”, povestește Ion Voicu.