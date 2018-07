Indicator cu oprirea interzisă, tăiat cu flexul din fața unui restaurant din Ploiești. Reacția Poliției Rutiere

O cititoare a reclamat la poliție dispariția unui indicator cu semnificația "oprirea interzisa" din fața unui restaurant din Ploiești. Motivul? Mașinile parcate aici obtuează vizibilitatea șoferilor care tranzitează intersecția străzilor Torcători și Tudor Vladimirescu.

Sesizarea cititoarei, transmisă și Poliției Rutiere:

”Buna ziua, va aduc la cunostinta faptul ca, desi la inceputul saptamanii trecute (18.06.2018) era montat indicatorul rutier "oprirea interzisa" chiar in fata Restaurantului Banzai House din Ploiesti, intersectia strazilor Torcatori si Tudor Vladimirescu, vineri (22.06.2018) stalpul metalic pe care era montat indicatorul a disparut (impreuna cu indicatorul), ramanand doar un ciot din stalp, dovada faptului ca a fost taiat cu flexul.

Nici in momentele cand indicatorul rutier era montat in acea locatie semnificatia acestuia nu era respectata.

O solutie ar fi ca autoritatile abilitate sa aiba in vedere reamplasarea in acea locatie a unui nou indicator rutier "oprirea interzisa" precum si o serie de stalpisori sau bile din beton pentru a interzice parcarea autoturismelor pe trotuar in zona intersectiei precum si pe strada Torcatori, in dreptul restaurantului, zona in care autoturismele sunt parcate non-stop, cu incalcarea legislatiei rutiere in vigoare, obturand vizibiliatea autoturismelor ce tranziteaza str. Tudor Vladimirescu in directia intersectiei Cioceanu(oglinda montata in zona este prost orientata, astfel incand autoturismele devin vizibile abia cu 10-15 m inainte de intersectie).

Urmare lipsei de vizibilitate cauzata de autoturismele parcate in dreptul restaurantului Banzai House, in aceasta intersectie (La 2 Capitani) se produc numeroase accidente rutiere”.

Reacția conducerii IJP Prahova: