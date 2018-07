Comunicat Hidro Prahova privind oprirea apei în Câmpina

HIDRO PRAHOVA anunță că va opri apa în municipiul Câmpina, marți, 17 iulie, pentru lucrări de mentenanță.

Sucursala Câmpina a societății HIDRO PRAHOVA SA anunță sistarea furnizării apei potabile în municipiul Câmpina, în ziua de 17 iulie 2018, între orele 9.00-13.00, pentru lucrări de mentenanță.

Vor fi afectați abonații arondați la SH 4 (strada 1 Mai: bloc B0, scările A și B, bloc B3, scările A și B, bloc B5, scările A și B, bloc B4, scările A și B, bloc 27, scările A și B; strada Cercului, bloc B2, scările A, B și C; strada B.P Hașdeu, bloc A1, scările A, B și C, bloc A2, scările A, B și C, bloc A3, scările A, B și C, blocurile B1, 28 și 29; Calea Doftanei: bloc B, scările A, B și C, bloc C, scările A și B; strada M. Kogălniceanu: bloc R27, bloc R30, bloc R31; strada Toma Ionescu: bloc 60, scările A și B, bloc 61, scările A și B, bloc 62, scările A și B.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Societatea HIDRO PRAHOVA SA își cere scuze pentru această întrerupere și roagă abonații vizați să își asigure rezerve de apă pentru consum și uz casnic. Înainte de reluarea distribuției, vor fi prelevate probe de apă, ce vor fi analizate în vederea asigurării gradului de potabilitate, conform reglementărilor în vigoare.