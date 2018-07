Imagini emoționante. Lebede salvate din balta cu petrol Ploiești Triaj – VIDEO

Imaginile publicate ulterior cu operațiunea de salvare din Ploiești Triaj stârnit sute de reacții pe rețelele sociale, oamenii solicitând în mod direct Gărzii de Mediu Prahova să ia măsuri pentru sancționarea celor care trebuiau să securizeze balta de decantare.

”În urmă cu două săptămâni ni s-a adus la cunoștință că lângă halta de tren Triaj - Ploiești există câteva lebede care au aterizat într-un iaz de decantare de produse petroliere de apoximativ 20 000 mp. După câte am înțeles, iazul ține de halta respectivă și ar fi scos din uz, dar nu prezintă nicio structură de protejare exterioară.

De asemenea, la 100 de metri de acest iaz se găsește un lac natural plin de animale. Cel mai probabil din cauza furtunilor din perioada respectivă, lebedele au aterizat din greșală în iazul de decantare și nu în lacul natural.



Împreună cu partenerii de specialitate de la ARCA - Four Paws am intervenit și salvat 5 lebede acoperite în totalitate de produsele petroliere din iazul respectiv. Două dintre lebede se aflau într-o stare foarte gravă, înghițind din produsele petroliere. Acestea din păcate au murit la scurt timp după intervenție.



Odată capturate, am transportat lebedele la Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice de lângă București, unde împreună cu colegii de la Wilderness Research and Conservation am început imediat un program de spălare și decontaminare specific. După trei astfel de proceduri, pe parcusul unei întregi săptămâni, am reușit să curățăm corespunzător lebedele, pe care, ulterior, le-am eliberat într-un mediu adecvat.



În urma acestei intervenții am sesizat Garda de Mediu pentru a investiga iazul de decantare Triaj - Ploiești și vecinătățile acestuia, și a lua măsurile necesare protejării biodiversității adiacente lui”, susțin reprezentanții Fundaţiei Visul Luanei, cei care s-au ocupat de salvarea lebedelor.