Apa Nova oprește alimentarea cu apă pe mai multe străzi din cartierul Malu Roșu

Alimentarea cu apă potabilă va fi întreruptă joi în intervalul 09-12.00 pe șase străzi din cartierul ploieștean Malu Roșu.

Comunicatul Apa Nova

Joi, 12 iulie, APA NOVA Ploiesti va intrerupe alimentarea cu apa potabila, intre orele 09.00 – 12.00, pe strada Malu Rosu (nr. 78 A, 107, 109 A, 109 B, bl. 106 A, B, C, 141 A1, A2, B, C1, C2, 140 D, E, 135 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, PT 4 Malu Rosu si scoala Nicolae Simache), strada Tractoarelor, strada Semanatori, strada Porumbitei, strada Tazlau (nr. 2, 4, 8, 10, 14, bl, 37 D, 37 E, 37 F, 37 G) si pe strada Rubinelor (nr. 65), in cadrul operatiunii de modernizare a serviciului public de alimentare cu apa potabila.

Ne cerem scuze clientilor pentru disconfortul creat, dar aceste lucrari sunt indispensabile pentru activitatea de exploatare a serviciului public de alimentare cu apa potabila. Eventualele reclamatii si solicitari de informatii suplimentare se pot face 24 de ore din 24 la Centrul de apel al APA NOVA Ploiesti, la numarul de telefon 0800 800 923 (apel gratuit) apelabil din reteaua Telekom Romania, iar din alte retele de telefonie fixa sau mobila la numarul 0244 407630 (apel taxabil).