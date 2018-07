Ajutați-o pe Oana să trăiască! Povestea impresionantă a unei tinere diagnosticată cu cancer la pancreas

Oana Maria Neagu are 29 de ani si este frumoasa, mereu zambitoare, dornica de viata, iar prietenii spun ca este o luptatoare. Dupa un lung sir de grave erori medicale comise in Romania, Oana a fost diagnosticata cu cancer de pancreas la o clinica din Viena si are nevoie urgenta de tratament si operatie de inlaturare a tumorii. Insa sansa ei la viata sunteti voi: Oana are nevoie urgenta de ajutor.

Familia ei a epuizat toate resursele financiare pe care le detine, iar pentru continuarea procedurilor medicale la Viena, de care depinde viata Oanei, este nevoie de inca 175.000 EUR. Fara acesti bani, Oana va pierde lupta cu viata! Orice suma, cat de mica, ajuta: sprijinul vostru financiar, adunat, inseamna diferenta intre viata si moarte pentru Oana.



Puteţi fi acum alături de Oana donând orice sumă în cele două conturi deschise pe numele ei, Oana Maria Neagu:



Cont RON: RO50BTRLRONCRT0153962201

CONT EUR: RO97BTRLEURCRT0153962201

Iata mai jos povestea Oanei:

In luna septembrie 2017, Oanei i s-a descoperit o tumoare in partea superioara a pancreasului si i s-a recomandat interventie chirurgicala pentru extirpare. Operatia a avut loc in Romania in luna octombrie insa in locul indepartarii tumorii au fost indepartate parti din pancreas, aparent necrozate. Nu au fost nici macar luate probe de laborator din respectiva tumoare, ci doar din partile de pancreas extirpate.

In baza acestora, s-a diagnosticat o tumoare benigna. Dupa operatia din octombrie, Oana s-a simtit din ce in ce mai rau. Complicatiile au aparut: diabet - incepand tratamentul cu insulina, icter - necesitand montarea unui stent pe canalul biliar urmat de hemoragie interna, ascita - apa in abdomen.

Dupa 8 luni de tratament fara success in Romania, vazand ca starea ei de sanatate se inrautateste progresiv si tumora s-a dublat, timp in care medicii din Romania dadeau neputinciosi din umeri, parintii au decis sa continue investigatiile in afara tarii. Ajunsa la Viena, Oana a fost supusa mai intai unor investigatii pentru diagnosticare, urmate de diverse proceduri de stabilizare inaintea inceperii chimioterapiei.

Doar dupa micsorarea tumorii, Oana poate fi operata.La Viena Oana are parte de servicii medicale foarte bune, insa costurile sunt extrem de ridicate. Din cauza mai multor complicatii, tratamentul pentru primele 2 luni + 3 sedinte de chimioterapie au costat 60 000 EUR. Pentru continuarea procedurilor medicale la Viena – tratament si operatie - este nevoie de inca 175. 000 EUR.