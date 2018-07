Copac tăiat în Ploiești pentru că murdărea trotuarul?!

Un dud a fost tăiat în zona de sud a Ploieștiului cel mai probabil pentru că fructele sale pătau trotuarul, deși zona respectivă arată jalnic...

Sesizarea cititorului:

”Aseara, cand am ajuns acasa (locuiesc la Sud), am constatat ca un dud destul de sanatos si frumos, cu o coroana impetuoasa, aflat in fata blocului Gioconda Sud, colt cu Orange Shop a fost taiat, probabil din cauza dudelor cu care saracul a fost inzestrat de mama natura. Puteți afla cine și de ce a făcut acest lucru?”

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere SGU Ploiești, societatea Consiliului Local abilitată să efectueaze tăieri de arbori de pe domeniul public.