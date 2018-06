Pe asta cu semnul rutier tăiat cu flexul n-o știați! - FOTO

Dacă privești Ploieștiul strict prin prisma sesizărilor pe care ni le trimit cititorii, ai impresia că trăiești într-un oraș în care nu există nicio regulă.

Din parcuri dispar toboganele, leagănele sau balansoarele, luate de angajați ai SGU care nu oferă nicio explicație. Mormane de gunoaie lăsate la colțuri de străzi sau la baza stâlpilor de electricitate de către oameni prea leneși să-și deplaseze fizicul până la spațiile de colectare.

Alte mormane lăsate în urmă de mulțimile care participă la diferite evenimente cu mâncare, băutură și muzică în zone cheie ale orașului. Parcări anapoda, pe spațiile verzi sau, aiurea, pe stradă fără ca cineva să-i sancționeze pe contravenienți. Etc, etc, etc. În acest haos, parcă exista o regulă nescrisă: nimeni nu se atingea de semnele de circulație. Până zilele trecute.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Fără comentarii suplimentare, iată care este conținutul unui mail primit în această dimineață pe adresa redacției:

”Bună ziua, Vă aduc la cunoștință faptul că, deşi la începutul săptămânii trecute (18.06.2018) era montat indicatorul rutier "oprirea interzisă" chiar în fața Restaurantului Banzai House din Ploieşti, intersecţia străzilor Torcători şi Tudor Vladimirescu, vineri (22.06.2018) stâlpul metalic pe care era montat indicatorul a dispărut (împreună cu indicatorul), rămânând doar un ciot din stâlp, dovada faptului că a fost tăiat cu flexul. Nici în momentele când indicatorul rutier era montat în acea locaţie semnificaţia acestuia nu era respectată. O soluţie ar fi ca autorităţile abilitate să aibă în vedere reamplasarea în acea locaţie a unui nou indicator rutier "oprirea interziza" precum şi o serie de stâlpişori sau bile din beton pentru a interzice parcarea autoturismelor pe trotuar în zona intersecţiei precum şi pe strada Torcători, în dreptul restaurantului, zona în care autoturismele sunt parcate non-stop, cu încălcarea legislaţiei rutiere în vigoare, obturând vizibiliatea autoturismelor ce tranzitează str. Tudor Vladimirescu în direcţia intersecţiei Cioceanu (oglinda montată în zona este prost orientata, astfel încât autoturismele devin vizibile abia cu 10-15 m înainte de intersecţie): Urmare lipsei de vizibilitate cauzată de autoturismele parcate în dreptul restaurantului Banzai House, în această intersecţie (La 2 Căpitani) se produc numeroase accidente rutiere. P.S. - de ralantisoarele auto se mai ştie ceva ? Suntem în luna IUNIE !!!!”