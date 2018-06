Admitere liceu 2018. Topul celor mai bune colegii din Ploiești în funcție de ultima medie

Astăzi s-au afișat rezultatele Evaluării Naționale 2018 la care au participat peste 5.000 de elevi (vezi AICI lista). Urmează noi emoții pentru absolvenți, care se vor înscrie pentru admiterea la liceu.

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2018:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a.

Top 10 cele mai bune licee din Ploiești, în funcție de ultima medie de admitere din 2017

1. Colegiul Mihai Viteazu Ploiești - profilul real - specializarea matematică informatică - ultima medie 9.74;

Colegiul Mihai Viteazu Ploiești - profilul real - specializarea matematică informatică - ultima medie 9.59; (cea de-a doua clasă) Colegiul Alexandru Ioan Cuza Ploiești - profilul real - specializarea matematică informatică - ultima medie 9,58; Colegiul Mihai Viteazu Ploiești - profilul real - specializarea științe ale naturii - ultima medie 9,51; Colegiul Alexandru Ioan Cuza Ploiești - profilul real - specializarea matematică informatică - ultima medie 9,48; Colegiul Ion Luca Caragiale Ploiești - profilul real - specializarea matematică informatică - ultima medie 9,37; Colegiul Mihai Viteazu Ploiești - profilul real - specializarea științe ale naturii - ultima medie 9,29; Colegiul Ion Luca Caragiale Ploiești - profilul real - specializarea matematică-informatică - ultima medie 9,26; Colegiul Alexandru Ioan Cuza Ploiești - profilul real - specializarea științe ale naturii - ultima medie 9,23; Colegiul Ion Luca Caragiale Ploiești - profilul real - specializarea științe ale naturii - ultima medie 9,15

Calendarul admiterii la liceu 2018:

29 iunie – 3 iulie 2018 Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti.

Absolventii de gimnaziu care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere. 29 iunie – 3 iulie 2018 Introducerea datelor din fisele de inscriere in baza de date computerizata (aplicatia informatica computerizata) . 30 iunie – 4 iulie 2018 Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date.

Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata. 4 iulie 2018 Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.

Comisia din centrul de inscriere va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti. 5 iulie 2018 Centrele de admitere judetene / al municipiului Bucuresti vor transmite Centrului National de Admitere baza de date prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata. 6 iulie 2018 Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor verifica, corecta si ulterior transmite baza de date catre comisia nationala. 6 iulie 2018 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata . 9 iulie 2018 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019. 9 iulie 2018 Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat.

Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti. 10 – 13 iulie 2018 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.