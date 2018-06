Scandal la Colegiul Spiru Haret din Ploiești. ”Mi-au lăsat nepoata repetentă nejustificat!”

”Nepoata mea este elevă la Colegiul Spiru Haret Ploiești în clasa a XI-a. Doamna dirigintă, care este și profesor de limba engleză, după ce n-am mai putut-o trimite la pregătire pentru că nu mai aveam bani, a început să-i pună note proaste și a lăsat-o corigentă. Nu știu cum a făcut, că a vorbit și la Română și la Geografie, și au lăsat-o și acolo. La inspectorat, când fiul meu s-a dus să facă reclamație, l-a trimis înapoi la director. E bătaie de joc. Mi-au lăsat nepoata repetentă nejustificat”, susține Rodica Modoran, bunica fetei.

”În privința absențelor, am avut un accident rutier și am stat acasă o perioadă. Am adus scutiri, dar mi-a spus că mint și nu e adevărat. A continuat să nu mă creadă. Problemele au început de acum un an. Nu sunt o elevă de 10, dar mi-am dat toată silința. Nu știu ce să mai fac”, povestește eleva.