Apa Nova Ploiești întrerupe alimentarea cu apă. Cartierele afectate

În mai multe cartiere din Ploiești, apa va fi livrată la presiune scăzută din cauza unor lucrări de modernizare.

Comunicatul apa Nova Ploiești:

In perioada 06.06.2018 – 07.06.2018, APA NOVA Ploiesti va intrerupe alimentarea cu apa potabila, astfel: - intre orele 23.00 (06.06.2018) – 06.00 (07.06.2018), pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino (pe tronsonul cuprins intre Centura de Vest si strada Laboratorului), in cadrul operatiunii de modernizare a serviciului public de alimentare cu apa potabila.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

In timpul interventiei, in cartierele Traian, Cantacuzino, Rudului, Sud, Bariera Bucuresti, Mimiu, Petrolului – Ghighiului, Depou CFR - Locomotivei, alimentarea cu apa potabila va fi asigurata la presiune redusa; - intre orele 09.00 – 12.00 (07.06.2018), pe strada 13 Septembrie, in cadrul operatiunii de cuplare a noii conducte de apa de pe strada Popa Farcas/13 Septembrie; - intre orele 12.30 – 14.30 (07.06.2018), pe strada Rafov (nr. 1 – 37 si 2 - 8), strada Corlatesti, strada Caporal Traian Dumitrescu, strada Amzei, strada Bodocului, strada Fagaras, strada Oituz si pe strada Diaconu Coresi, in cadrul operatiunii de inlocuire a unei vane de pe strada Rafov.

Ne cerem scuze clientilor pentru disconfortul creat, dar aceste lucrari sunt indispensabile pentru activitatea de exploatare a serviciului public de alimentare cu apa potabila. Eventualele reclamatii si solicitari de informatii suplimentare se pot face 24 de ore din 24 la Centrul de apel al APA NOVA Ploiesti, la numarul de telefon 0800 800 923 (apel gratuit) apelabil din reteaua Telekom Romania, iar din alte retele de telefonie fixa sau mobila la numarul 0244 407630 (apel taxabil).