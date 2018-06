Ploieștiul mizerabil. ”Este pericol de accidente, iar mirosul insuportabil”. Galerie FOTO

Un ploieștean ne-a trimis pe adresa redacției imagini cu două locații din oraș unde mizeria este de nedescris. Observatorulph.ro cere autorităților locale să ia de urgență măsuri pentru salubrizarea zonelor.

Sesizarea cititorului:

”M-am hotarat sa va trimit cateva poze din doua locatii din Ploiesti, relativ apropiate una de alta, doua zone mizerabile, pline de gunoi, pe care autoritatile nu le baga in seama.

Este vorba de statia de la capatul troleibuzului 44 din cartier Malu Rosu,fostul magazin Leto dupa cum il stiu cei de acolo. Acel magazin din statie si-a incetat activitatea si a devenit o zona plina de mizerie, frecventata de oameni ai strazii care isi traiesc noptile acolo. Statia prezinta pericol pentru trecatori, pentru ca sta sa cada in orice moment..Se poate vedea in poze in ce mizerie traim in orasul Ploiesti in anul 2018.

A doua locatie este si mai mizerabila. Este vorba despre fosta casierie a celor de la gaze, din intersectia mare de la Nord, mai exact langa fabrica Unilever...Aici sobolanii, mizeria, si gandacii sunt prezenti de cativa ani...mentionez ca mi-a fost foarte greu sa fac aceste poze in locatie datorita mirosului insuportabil.

Ambele locatii nu sunt ingradite si oricine poate intra si se poate accidenta sau imbolnavi...

Rog Primaria Orasului Ploiesti sa ia masuri urgente pentru demolarea lor si dezinsectia locurilor.

Impreuna pentru un oras mai frumos”

Galerie FOTO