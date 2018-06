În singura școală ECO din Prahova, elevii au învățat să mănânce sănătos. FOTO

Școala Gimnazială “H.M.BERTHELOT” Ploiești, prin eforturile comunitații colectivului de profesori, elevilor, părinților și familiilor acestora, a reușit să obțină și în acest an titlul de Eco-Școală.

Programul Mondial Eco-Şcoala reprezintă un program educaţional prin intermediul căruia elevii conştientizează problemele de mediu, precum şi eforturile comunităţii locale privind protecţia şi conservarea mediului, oferind soluţii concrete de implicare activă în rezolvarea unora dintre acestea, prin studiu în clasă şi acţiuni în cadrul şcolii şi comunităţii.

Prin activităţile propuse de echipa de implementare s-a urmărit dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii, înfrumuseţarea sălilor de clasă, a holurilor, a spaţiului verde din jurul şcolii şi a parcului scolii, constientizarea importanței mediului pentru o viață sănătoasă, reciclarea selectivă a deşeurilor, dar și întelegerea conceptului de stil de viață echilibrat.

Astfel, începȃnd cu anul şcolar 2015-2016, ȋn cadrul Programului Mondial „ECO-ŞCOALA”,Școala Gimnazială “H.M.BERTHELOT” Ploiești a fost selectată şi acceptată, alături de doar 50 de unităţi şcolare din Romȃnia și singura din Prahova,ȋn Proiectul European Pilot „EAT RESPONSIBLY”- „Manânca responsabil!”, proiect finanţat de Uniunea Europeană.

Proiectul Pilot European „Manânca responsabil!”este un program de acţiune orientat spre ȋnvăţarea globală şi s-a desfăşurat pe o perioadă de 3 ani, concomitent ȋn 9 state europene: Bulgaria, Cehia, Croaţia, Letonia, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia. Activitățile din cadrul proiectului desfășurat în ultimii 3 ani și-au propus conștientizarea elevilor și părinților privind alimentația sănătoasă și descoperirea unei alte viziuni asupra hranei, prin consumul de alimente sănătoase care nu pun în pericol sustenabilitatea mediului înconjurător.

Programul îi ajută pe copii, alături de familiile lor, să înțeleagă importanța cumpărării unor cantități mici de produse alimentare pentru a evita irosirea acestora, a consumării unei cantități de hrană în stare proaspătă, a descurajării consumului de hrană înalt procesată și a încurajării consumului de mâncare pregătită în casă, în detrimentul celei fast –food șau a celei semipreparate, a reducerii deseurilor menajere și valorificarea acestora. De asemenea, prin organizarea Târgurilor de Crăciun și de Moșii de vară(cu bunătăți de casă aduse de-acasă),copiii au înțeles importanța consumului alimentelor provenite de la distanțe mici, a fructelor și legumelor de sezon, de la producători locali și, mai ales, au învățat să aprecieze si să descopere gustul acestora.

Drumul parcus în cadrul „ECO-ŞCOALA” nu este ușor,dar la fiecare 2 ani făcându-se reevaluarea, iar dacă unitățile școlare trec cu bine peste aceasta etapă, pastrează Steagul Verde si primesc UN TROFEU ECO-SCHOOLS – care atestă parcurgerea cu succes a doi ani de activitate Eco-Scoala. Eforturile susținute ale comunității create în jurul acestui program și ale coordonatorilor proiectului, Irina Roșca ( director, profesor de geografie) , Alina Arion (profesor de limba si literatura română) și Nela Vlad ( profesor de biologie- primul coordonator Eco Școala, din anul 2007), au făcut ca rezultatele să apară și să fie apreciate la nivel național si internațional de către Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie,(CCDG) în calitate de membru asociat al Fundaţiei de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE).

“Cred cu tărie că bucuria muncii aduce perfecțiunea acesteia. Ce poate fi mai minunat decât să te bucuri când vezi că încă mai există oameni frumoși și minunați care fac o adevarată echipă cu elevii pe care-i coordonează, parinții și bunicii acestora.

Proiectul European „Manâncă responsabil” care s-a încheiat astăzi dupa un drum lung, dar frumos, i-a învățat pe elevii Școlii Gimnaziale “H.M.BERTHELOT” Ploiești să fie mai responsabili în ceea ce privește felul în care își aleg hrana zilnică și să pună în aplicare toate regulile de bune practici învățate în cadrul acestui program.

Felicitari coordonatorilor, dar și întregului colectiv de cadre didactice implicate în acest proiect!“a declarat prof. Angelica Ianculescu, Inspector de Educație Muzicală și Arte,reprezentant al ISJ PRAHOVA în cadrul evenimentului de reevaluare ce a avut loc săptămâna aceasta.

Școala Gimnazială “H.M.BERTHELOT” Ploiești este înscrisă în acest program încă din anul 2007, iar în anul 2010 a primit primul Steag Verde, simbol al obținerii statutului de Eco-Școală, urmat apoi de încă 3 steaguri. Astfel, anul acesta, când școla va împlini 10 ani sub Steagul Verde, i se va acorda Placheta aniversară, ca apreciere a fidelității în Programul Eco-Schools și obținerea de 5 ori a Steagului Verde.

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2017, 67 de ţări au implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS. Pe plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu).

Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. Ȋn anul 2017 au participat 51.454 de şcoli din lume, din care 16.941 deţin Certificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde. Un număr de peste 19.000.000 de copiii şi tineri,peste 1.400.000 de cadre didactice şi 13.221 de autorităţi locale dezvoltă acest program în lumea întreagă.

In Romania, programul Eco-Școala a debutat în anul 1999, cu doar 5 școli pilot, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG), in calitate de membru asociat al FEE.

