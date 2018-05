Proiectul “Gândește verde, gândește curat!” împlinește zece ani

Proiectul-concurs de educatie ecologica pentru elevii prahoveni “GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT!” implineste zece ani. A crescut o data cu el o intreaga generatie de elevi si speram ca au avut ce invata, atat cei mici, cat si dascalii lor.

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, initiatoarea acestui proiect, doreste sa marcheze implinirea celor zece ani o data cu premierea scolilor participante la aceasta editie. Festivitatea de premiere se va desfasura in Sala Europa a Consiliului Judetean Prahova in 31 mai 2018, ora 13,00. Proiectul a demarat in 2008, o data cu organizarea primei Scoli de vara de la Bucov, avand ca parteneri Consiliul Judetean Prahova si Administratia Parcului Memorial “Constantin Stere”. Apoi, activitatea s-a dezvoltat si in timpul anului scolar. Pe parcurs s-au alaturat si alti parteneri: Inspectoratul Scolar Prahova, Muzeul de Arta Prahova si Casa memoriala Constantin si Ion Stere de la Bucov.

A devenit o traditie sarbatorirea, in cadrul acestei festivitati, si a Zilei Mondiale a Mediului (5 iunie). Logo-ul acestui an este “Stop poluării cu plastic – Dacă nu reutilizați, atunci refuzați!”

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

In cele zece editii s-au plantat cca 13.000 arbori, s-au colectat 46 tone de maculatura, 1,5 tone plastic si 1,9 tone de aluminiu, s-au salubrizat 59 zone verzi si s-au organizat 660 actiuni referitoare la calendarul ecologic-toate acestea constituind activitati desfasurate de cei cca 25.000 de elevi prahoveni participanti. Copiii sunt cei mai buni educatori si am dorit ca, prin intermediul lor, sa ducem informatia mai departe, catre fratii si surorile lor, catre prieteni si, mai ales, catre parintii si bunicii lor.

Vom considera ca proiectul si-a atins telul atunci cand orasele si comunele judetului Prahova vor straluci de curatenie, cand spiritul civic va invinge si ne va pasa tuturor de natura.

sursa: comunicat de presă APM Prahova