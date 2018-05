Peste 37.000 de pensionari din Prahova au pensie socială, de 520 de lei/lună

Prahova se situează pe primele locuri când vine vorba de numărul de pensionari, la această oră existând în evidențe peste 240.000 de persoane beneficiare de pensii, fie că vorbim de drepturi stabilite în funcție de vechimea în muncă, de pensii anticipate, de pensii de invaliditate sau de urmaș. Peste 15,79% dintre pensionari supraviețuiesc lunar cu pensia socială, de 520 de lei.

Creșterea galopantă a prețurilor la diferite produse alimentare readuce în atenție gradul de sărăcie în care România se zbate, în ciuda creșterilor salariale pentru anumite categorii de angajați.

Exemplul cel mai elocvent este cel al unui pensionar, care beneficiază de o pensie socială, iar în această situație sunt 37.300 de persoane, la nivelul județului Prahova, adică 15,79% dintre pensionari.

În ciuda faptului că anul acesta pensiile sociale au crescut la 520 de lei, gradul de sărăcie al celor mai mulți pensionari este cam același, având în vedere creșterile la produsele alimentare, nealimentare, dar și la utilități.

„Eu am avut anul trecut o pensie de 480 de lei, iar din acest an primesc 520 de lei. În piață, produsele nu au crescut numai cu 40 de lei. Vă spun asta pentru că de la o lună la alta, fie că am 480, fie că am 520 este cam același lucru. Eu am lucrat 24 de ani, însă după moartea soțului am decis să iau pensia de urmaș. Cum era mai mică de 520 de lei, într-un final m-am încadrat la pensia minimă”, ne-a explicat o pensionară.

Guvernanții au anunțat o nouă majorare a pensiei sociale la 640 de lei, începând cu 1 iulie 2018.