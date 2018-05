De ce a fost achitat fostul vicepreședinte al ANAF de Curtea de Apel Ploiești: ”nu există probe că a săvârșit infracțiunea”

Unul dintre dosarele grele întocmite de procurorii DNA Ploiești s-a ”topit” în instanță. Curtea de Apel Ploiești l-a achitat pe fostul vicepreședinte ANAF, Romeo Nicolae, acuzat că a luat șpagă echivalentul a 5.000 de euro pentru a face trafic de influență. Judecătorii au considerat că nu pot acuza un om doar în baza unui denunț și a unei înregistrări ambientale.

În 2015, procurorii DNA Ploiești l-au reținut și ulterior trimis în judecată pe vicepreședintele ANAF de la acea vreme, Romeo Nicolae, pentru că acesta ar fi pretins și primit de la un denuntator, reprezentant al unei societati comerciale, echivalentul in lei al sumei de 5.000 euro. Ulterior, acesta a fost pus sub control judiciar și nevoit să demisioneze din funcție.

Extras din comunicatul DNA Ploiești:

”In calitate de consilier superior in cadrul A.N.A.F.- Directia Generala de Coordonare Inspectie Fiscala, in cursul lunii iulie 2010, inculpatul Nicolae Romeo-Florin a pretins și primit de la un denuntator, reprezentant al unei societati comerciale, echivalentul in lei al sumei de 5.000 euro, lasand sa se inteleaga ca are influenta asupra factorilor de decizie din cadrul A.N.A.F. pentru solutionarea favorabila a unei contestatii formulate de firma omului de afaceri impotriva unei decizii de impunere.

Decizia de impunere respectiva, privind obligatii fiscale suplimentare de plata la bugetul statului in valoare totala de 13.034.043 lei, fusese emisa ca urmare a unei inspectii fiscale, de catre reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice Prahova.

Ulterior, decizia de impunere a fost desfiintata partial de A.N.A.F.- Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor, in sensul diminuarii obligatilor de plata de la bugetul statului, de la suma de 13.034.043 lei la suma de 1.097.923 lei”.

După mai bine de trei ani de procese, fostul șef al ANAF a fost achitat definitiv de Curtea de Apel Ploiești.

Interesantă este motivația judecătorilor, care au considerat că fapta nu poate fi probată doar cu un denunț și o înregistrare ambientală, așa cum rezultă din motivarea sentinței care a devenit publică recent:

Extras din sentință (sursa: juri.ro):

“In opinia instantei, in cauza se poate retine doar existenta discutiei intre martorul...si inculpatul intimat, continutul acestei discutii si remiterea sumei de bani nefiind demonstrate dincolo de orice dubiu rezonabil, astfel incat sa fie posibila retinerea unei infractiuni de trafic de influenta.

Relatarile ulterioare ale continutului acestei discutii facute de martorul direct participant, ca si solutionarea favorabila a contestatiei de catre organele juridisctionale competente in materie fiscala, nu pot demonstra dincolo de orice dubiu rezonabil faptul ca inculpatul l-ar fi contactat pe martorul...si i-ar fi cerut acestuia o suma de bani, afirmand ca ar putea influenta favorabil solutionarea contestatiei si nici faptul ca inculpatul ar fi incasat acea suma de bani de la martor cu ocazia discutiei purtate in interiorul masinii. Interceptarea unor convorbiri purtate in mediul ambiental nu prezinta nici un fel de relevanta in sustinerea acuzarii.

Asa cum s-a retinut in mod judicios in considerentele sentintei apelate, din ascultarea mediului de stocare a reiesit ca, in afara discutiilor purtate intre martorii denuntatori si...in data de 02.09.2015, inregistrarile surprind, atat inainte cat si dupa aceste discutii, si vocile altor persoane, probabil persoane care erau implicate in desfasurarea anchetei si care faceau referire la cauza. (…)”