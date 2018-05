Loc de parcare rezervat unei persoane cu handicap și după moartea acesteia, la Ploiești. FOTO Document

Situație mai puțin obișnuită într-o parcare de blocuri, la Ploiești, unde fiecare loc este aprig disputat de locatari. Locul de parcare al unei persoane cu handicap, de pe strada Aleea Streiului, care a decedat în urmă cu doi ani, este în continuare rezervat.

Asta deși mașina ale cărei numere de înmatriculare figurează pe plăcuța respectivă a fost vândută la scurt timp după decesul proprietarilor de către moștenitori.

Unul dintre locatari, Mhai Dumitru, a sesizat încă de anul trecut această situație Primăriei Ploiești, însă în ciuda asigurărilor că locul de parcare va deveni disponibil, acest lucru nu s-a întâmplat nici până acum.

Sesizarea cititorului Mihai Dumitru:

”Buna ziua, cu totii ne plangem de lipsa locurilor de parcare, dar si de aparitia a tot mai multor locuri destinate persoanelor cu handicap.

Dar de cat timp are nevoie primaria pentru a da jos un indicator ce rezerva un loc de parcare unei persoane cu handicap ce a decedat acum 2 ani iar masina a fost vanduta de familie acum tot aproape 2 ani.

Oare inainte de campania electorala il va da jos domnul primar, sustinand in presa ca a "creat un loc de parcare in plus" ?”

Documentul prin care Primăria Ploiești promitea rezolvarea acestei situații bizare: