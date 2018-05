AJOFM Prahova: Informatii utile absolvenților din anul 2018

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova le reaminteşte absolvenţilor că, pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, trebuie să se înregistreze la agenţiile judeţene pentru ocuparea forței de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, ori la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Documentele necesare inregistrarii in baza de date ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca: copie si original C.I./B.I.; copie si original act studii sau adeverinta absolvire; adeverinta medicala (cu mentiunea apt munca sau eventuale restricii medicale), cerere inregistrare (anexa 8 de la sediul agentiei).

Ca urmare a inregistrarii, absolventii beneficiaza de:

Informare si consiliere profesionala - ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc

Medierea muncii - punerea in contact cu angajatorii care ofera locuri de munca vacante in acord cu pregatirea, aptitudinile si interesele lor. Locurile de munca, disponibile la nivel national, se actualizeaza zilnic si pot fi vizualizate pe site-ul www.anofm.ro, sectiunea Locuri de munca.

Formare profesionala - asigura initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea in diferite meserii solicitate pe piata muncii.

Indemnizatia de somaj.

Facilitati legislative (prime de mobilitate, prime de incadrare, posibilitatea participarii la programe finantate din fonduri europene nerambursabile)

Absolvenţii, care, intr-o perioada de 60 zile de la absolvire s-au inregistrat la AJOFM Prahova sau la alti furnizori acreditati, nu s-au incadrat in munca potrivit pregatirii profesionale, nu urmeaza o alta forma de invatamant, nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Indemnizaţia de şomaj acordată absolventilor se plăteşte pentru o perioadă de 6 luni şi este în valoare de 250 lei, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Pentru informaţii suplimentare, absolventii se pot adresa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă.

Sursa AJOFM Prahova