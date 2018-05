Lansare de carte eveniment la Ploiești. Autorul, un cunoscut profesor din LMV

Clubul Rotary Ploiesti, împreună cu Societatea Culturală "Ploiesti Mileniul III" și Societatea de Științe Istorice din România Filiala organizeaza lansarea unui volum eveniment, "Citind Marele Razboi. Antologia scriitorilor cazuti", avandu-l drept autor pe profesorul si scriitorul ploiestean Dan Gulea.

Lansarea va avea loc miercuri, 16 mai, de la ora 18.00, in sala "Marea Unire" din Palatul Culturii, in prezenta autorului si a invitatilor acestuia, scriitorii Codrut Constantinescu si Dorin Stanescu, fiind moderata de jurnalistul Claudius Dociu.

Profesor la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Ploiesti, Dan Gulea este autorul mai multor volume primite cu entuziasm de public si critica literara. Printre acestea se numara volumele "Pluviografii. O istorie a culturii romane de la Ploiesti", "Marginaliile avangardelor", declarata Cartea anului 2016 de catre Uniunea Scriitorilor - Filiala Bucuresti, si

"Ploiesti. Orasul disparut", publicat anul trecut la Editura Ploiesti - Mileniul III.

In cel mai recent volum, insa, Dan Gulea aduce in atentia publicului 37 de scriitori al caror sfarsit este legat în ultimă instanță, de circumstanțele războiului in urma caruia Romania a trait, la inceputul secolului trecut, ora astrala a Marii Uniri, sarbatorita de noi toti in Anul Centenarului.

Pentru a afla mai multe despre protagonistii cartii si intregul context al realizarii Marii Uniri, sunteti asteptati la lansarea de miercuri, cand veti putea obtine, desigur, si autograful autorului pe volumul "Citind Marele Razboi. Antologia scriitorilor cazuti"!