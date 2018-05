Loc de joacă periculos și mizerabil la Ploiești. Revolta unei mămici. FOTO

O ploieșteancă solicită Primăriei, prin intermediul observatorulph.ro, să repare de urgență locul de joacă din incinta Sălii Sporturiilor Olimpia, unde cei mici se pot răni grav.

Aceasta ne-a trimis imagini de la locul de joacă aflat într-o avansată stare de degradare împreună cu următoarea sesizare trasmisă de redacția noastră autorităților locale:

”In mileniul III in Ploiesti asa arata un loc de joaca. Este vorba despre cel situat in Parcul de la Sala Sporturilor - in imediata vecinatate a turnului pentru parasutisti.

Chiar nimeni din Primaria Ploiesti nu vrea sa faca nimic?? Se asteapta o tragedie ?!!

Copiii pot cadea cu usurinta de la 1,5 metri inaltime, se pot lovi de suruburile lasate la vedere, se pot accidenta in resturile ramase de la locurile de joaca distruse. Imaginile vorbesc de la sine.

La final sunt 2 imagini cu locuri de joaca din Bucuresti - Parcul Lumea Copiilor - poate se devin sursa de inspiratie pentru autoritati si trecem si ajungem si noi in secolul 21”

FOTO Așa arată locul de joacă din incinta parcului de la Sala Sporturilor din Ploiești

Așa arată Parcul Lumea Copiilor din București