Profesoara de matematică Ștefania Albu din Ploiești a murit după o îndelungată suferință

Profesoara de matematică Ştefania Albu, fost director al Liceului „Victor Slăvescu” din Ploieşti, soția cunoscutului profesorul universitar Gabriel Albu, din UPG, a încetat din viață.

Aceasta a fost diagnosticată cu cancer acum mai mulți ani, urmând tratamente dureroase atât în țară, cât și în SUA.

Slujba de înmormântare va avea loc luni 7 mai 2018, orele 13:00 la Biserica Sfantul Dumitru (str Mircea cel Batran, nr 47).

Vestea morții profesoarei Albu a fost dată de Ion Duţă, liderul sindicatului Şcoala Prahovei. Acesta a publicat pe Facebook următorul mesaj:

„Am primit o veste trista. Colega noastra, Stefania Albu, distinsa profesoara, mama si sotie devotata, a pierdut lupta cu boala nemiloasa cu care s-a luptat, pana in ultima clipa.

Dumnezeu sa o odihneasca in pace!

Condoleante pentru familia care a sustinut-o, pana in ultima clipa!”