Un ploieștean și-a adus vecinii în pragul disperării, după ce a strâns un munte de gunoi la bloc (galerie foto)

Mai mulți locatari care stau in Ploiesti, Aleea Strejnic nr. 8 , bl. A4, încearcă disperați să găsească rezolvarea unei probleme la care autoritățile sunt fie insensibile, fie neputincioase, fie îi amenință tot pe ei că vor fi amendați.

Sesizarea primită la observatorulph.ro: ”În numele mai multor locatari care stau în Ploiești, Aleea Strejnic nr. 8 , bl. A4, vă expun în câteva cuvinte problema noastră:

Pe data de 5.03.2018, la uscătoria blocului, situată la etajul 4, a izbucnit un incendiu. La uscătorie are acces și cheie doar locatarul C. I., iar în decursul anilor a strans gunoaie ( pet-uri, covoare, televizoare defecte, cărți , pahare , damigene , haine , o butelie, un cazan cu bitum , un val de carton, etc) .

După ce pompierii au stins incendiul, locatarii au cărat gunoaiele în spațiul situat în spatele blocului, urmând ca acest domn să cheme pe cineva, să le ducă la rampa de gunoi. Au trecut de atunci două luni, iar gunoiul se află acum sub balcoanele locatarilor, și în subsolul blocului, iar oamenii nu mai pot suporta mirosul greu și șobolanii care și-au făcut adăpost în acele gunoaie. Am sesizat Poliția Comunitară, Garda de Mediu , Primăria, iar toți ne spun că noi suntem de vină și suntem pasibili și de amendă.”

Nu este singurul caz de acest gen din Ploiești, astfel de ”vecini problemă” existând în mai toate cartierele. Este evident că omul nu este tocmai în regulă, iar în astfel de cazuri, vecinii nu ar trebui să aibă prea multe așteptări nici de la cei care le produc disconfortul, nici de la autorități care nu au obligația să le strângă gunoiul.

Cum nu se poate coopera cu cel care le-a creat problema, în loc să stea cu gunoiul sub nas, vecinii s-ar putea organiza și ar putea găsi o metodă ca mizeria să dispară de acolo. Ne place sau nu, chiar dacă ne aduc frustrări, sunt situații în care nu trebuie să așteptăm ajutor din exterior, la probleme pe care le putem gestiona chiar noi.