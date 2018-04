Săptămâna „Erasmus+” la UPG Ploiești

Cadre didactice și studenți de la 4 universități din Rusia, China, Liban și Serbia iau parte, în perioada 23-27 aprilie 2018, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, la evenimentul intitulat „Erasmus+ Week”. Aceștia provin de la Lebanese University, Beirut Arab University, University of Balaman și University of Notre Dame (toate din Republica Liban), Saint Petersburg Mining University (Federația Rusă), Northeast Petroleum University (China) și Singidunum University (Serbia).

Acțiunea în sine își propune să intensifice colaborarea între instituțiile partenere în program, să faciliteze networking-ul și să stabilească noi parteneriate.

La evenimentul de deschidere a Săptămânii Erasmus+, care a avut loc luni, 23 aprilie, au fost prezenți Simona Alexianu – ANPCDEFP București, Georgeta Croitoru – Primăria Ploiești, iar UPG Ploiești a fost reprezentată de Rectorul Mihai Pascu Coloja, Prorectorul Mihail Minescu, Prorectorul Anca Dobrinescu, Cașen Panaitescu – Departamentul Relații Internaționale, Iulian Nistor – Decan Facultatea IPG, Ioan Popa – Decan Inginerie Mecanica și Electrică, Marius Gabriel Petrescu – Manager Administrativ, Diana Cursaru – Prodecan și Cătălin Popescu.

„Anul acesta împlinim 104 ani de învățământ superior de petrol în România. Până în anul 1948 am funcționat în cadrul Universității București, apoi am devenit Institutul de Petrol și Gaze și ulterior Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. În luna noiembrie a acestui an aniversăm 70 de ani de la înființarea Universității la Ploiești și am fi bucuroși să vă avem oaspeți la manifestările care se vor organiza cu acest prilej”, a spus Rectorul UPG Ploiești, Prof. Univ. Dr. Ing. Mihai Pascu Coloja.

La rândul său, Prorectorul Mihail Minescu s-a arătat încântat de faptul că „văd atâția parteneri din Programul Erasmus+, iar ceea ce se întâmplă astăzi este în spiritul acestui program, care are menirea să adune studenți și specialiști din toate țările lumii, să-i pună în contact pentru pentru colaborări pe toate laturile vieții academice.

Dacă ar fi să apreciem activitatea UPG, am folosit două criterii principale: școlarizarea studenților străini (avem peste 300 de studenți din 28 de țări) și planul Erasmus (cu cele două componente ale sale, Erasmus și Erasmus+), prin care avem parteneriate cu 44 de universități din 25 de țări.

Relațiile internaționale ale UPG Ploiești, în special în cadrul Erasmus+, se desfășoară în zona tehnică, pentru că avem o bogată tradiție și un renume internațional date de absolvenții români sau străini care au construit industrii petroliere performante, chiar de la zero în unele cazuri (Siria, Irak, Vietnam), în multe țări ale globului.

De-a lungul timpului am dezvoltat relații de colaborare cu universități din alte țări, în special din Rusia, Kazakhstan, Azerbaidjan și Turkmenistan, iar mai nou colaborăm cu două universități din China.

Intenționăm să dezvoltăm pe viitor aceste parteneriate și să profităm de oportunitățile oferite de Programul Erasmus+, care este un deschizător de drumuri pe multe planuri. Spre exemplu, avem un program cu 6 universități, în care UPG Ploiești este coordonator, prin care se construiește un program Master în domeniul ingineriei de petrol cu universități din Liban.

Acest proiect a deschis și alte programe, cum ar fi Școala de Vară, prin intermediul căruia o parte din studenții din Liban beneficiază de experiența de peste 160 de ani a industrie de petrol din România, și-n special din Prahova”.

Programul din această săptămână include, pe lângă sesiunile de dezbateri strict academice, vizite la agenți economici din domeniu, la Muzeul Național al Petrolului Ploiești sau la Muzeul Ceasului Ploiești.

