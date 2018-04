Revizia rafinăriei Petrobrazi provoacă ”disconfort. ”Facla se aude precum inima unui uriaș ce stă să pleznească!”

Locuitorii din Brazi au primit o adresă de la OMV Petrom privind procesul de revizie a rafinăriei Petrobrazi, în care sunt avertizați că sunt expuși la mirosuri și amisii atmosferice și arderi puternice ale faclei.

Documentul primit de la OMV Petrom a fost postat pe Facebook de un localnic, Alexandru Popescu, cel care a reclamat duminică seară că facla de la Petrobrazi ”se aude precum inima unui uriaș ce stă să pleznească!”.

Deputatul USR, Dan Rădulescu, cel mai cunoscut politician prahovean în materie de luptă împotriva poluării, a cerut socoteală autorităților de mediu, postând pe Facebook următorul mesaj:

”Acum câteva zile, mi-a fost prezentată o înștiințare de către locuitorii din vecinătatea Rafinăriei Petrobrazi, printre care și Alexandru Popescu, unul dintre cei mai cunoscuți activiști de mediu din România, privind iminenta revizie care se va desfășura în cadrul rafinăriei. Cum textul este destul de ambiguu pentru ca noi, muritorii de rând, să înțelegem (și) impactul acestei revizii asupra noastră, a cetățenilor expuși constant la poluare, dar suficient de aluziv cât să deducem că există și alte riscuri de dincolo de ”clasicul” disconfort olfactiv generat, am investigat problema și am apelat, prin două adrese, la expertiza celor de la Garda de Mediu și de la Agenția de Mediu.

Totodată, am trimis o scrisoare către OMV-Petrom, prin care am cerut clarificarea următoarelor aspecte:

1. Care este perioada de început și de finalizare a reviziei?

2. Care este frecvența de oprire și de repornire a instalațiilor? Vor fi făcute publice cetățenilor pentru a se proteja? ... orice întrerupere a fluxului de producție generează un grad de poluare mult mai mare decât în flux normal de funcționare.

3. Unde sunt montați senzorii de SO2, H2S, NOx, CO? Care sunt valorile admise conform Autorizației Integrate de Mediu în condiții normale de funcționare?

4. Este de așteptat că în perioadele repetate de funcționare întreruptă, limitele poluanților

să crească foarte mult. Care este planul de control al calității mediului atunci când valorile depășesc un prag critic. Cât de repede se aplică acest plan și cum avertizați populația pentru potențialele depășiri în timp real?

5. Pentru că orice etapă de poluare poate induce afecțiuni grave pe termen mediu și lung,

care este un planul de control al securității populației realizat împreună cu Direcția de Sănătate Publică?

6. Va fi monitorizat nivelul zgomotului pe timpul nopții în vecinătatea rafinăriei și care sunt valorile admise pentru protejarea populației?

7. Cum putem accesa fișa indicatorilor de calitate a aerului din rafinărie și din vecinătatea acesteia?

Îmi doresc nu numai ca aceste întrebări să nu rămână la stadiul de simple interogații retorice, ci și ca autoritățile competente să-și facă treaba pentru care sunt plătite...”

FOTO Documentul trimis de OMV Petrom locuitorilor din Brazi: