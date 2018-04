Dizabilități închipuite în parcarea Lidl din Mihai Bravu: Degeaba avem autorizație, dacă am uitat de omenie VIDEO

O întâmplare nefericită, petrecută în parcarea unui magazin din Ploiești, aduce în atenție o problemă mai veche, pe care nimeni nu pare interesat să o rezolve: parcarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități.

Cine și cum are dreptul să beneficieze de aceste locuri, marcate special?

Locurile de parcare destinate pesoanelor cu dizabilități pot fi ocupate de două categorii: cei cu dizabilități, care sunt și șoferi ai mașinilor și cei care însoțesc o pesoană cu grad de handicap, și care dețin autorizațiile care să ateste starea.

Cum se obține o astfel de autorizație?

Potrivit Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, solicitanții trebuie să depună la primărie următoarele documente: o poză tip buletin, copie de pe cartea de identitate sau buletin, copia documentului care atestă afecţiunea permanentă şi copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului.

Ce probleme au apărut?

În primul rând, așa cum am mai scris în repetate rânduri, astfel de locuri sunt ocupate cu nesimțire de persoane care nu au handicap, sau nu însoțesc pe cineva cu handicap. Apoi, există categoria celor care au obținut un astfel de document, deși nu au handicap. Câteva parcări din zona de vest a Ploieștiului au devenit deja celebre, ca fiind ocupate exclusiv de mașini care au astfel de autorizații. Exemplu AICI.

Situația prezentată în cele care urmează, aduce în atenție o altfel de problemă, care printr-o lacună legislativă, nu poate fi tratată decât la nivel de bun-simț, dacă există.

Personajul despre care vorbim se numește Cătălin. Tânărul ploieștean a suferit un accident cumplit, în copilărie, râmănând paralizat de la brâu în jos. Tragedia nu l-a doborât, iar Cătălin, aflat pentru tot restul vieții într-un scaun cu rotile, a câștigat toate bătăliile cu viața: are un loc de muncă, este pasionat de mașini la care lucrează permanent, are permis de conducere și mașina adaptată nevoilor lui, participă la competiții sportive destinate persoanelor cu dizabilități. Despre lupta cu viața, câștigată categoric de Cătălin, am scris AICI.

Pentru Cătălin și cei ca el este o adevărată aventură să parcheze pe un loc special destinat. Rar găsește unul liber. Ne spunea că nu ține neapărat să parcheze acolo, însă aceste locuri sunt ceva mai late, iar Cătălin chiar are nevoie de spațiu. În momentul în care coboară din mașină, își desface căruciorul cu rotile, operațiune deloc simplă.

Cam asta trebuia să se întâmple și în această săptămână, în parcarea magazinului ploieștean, unde Cătălin venise să-și cumpere cele necesare. În timp ce făcea manevrele pentru a parca, șoferița unui SUV a găsit de cuviință să îi taie calea și să parcheze pe acel loc. Apoi, a coborât liniștită și a plecat la cumpărături... pe propriile picioare, nu înainte de a-i arăta hărtia care atesta că SUV-ul este al unei persoane cu handicap, sau al unui însoțitor al acesteia.

Iritat de scenă, deși a încercat să îi explice situația, Cătălin a avut totuși răbdare și a așteptat-o. La fel de vioaie, după finalizarea cumpărăturilor, s-a întors la mașină și a plecat imperturbabilă.

Pentru a nu exista neînțelegeri, conform documentului deținut, șoferița avea dreptul de a parca acolo. Legea nu prevede ca persoana cu handicap să fie prezentă, ci doar... documentul. Așadar, deciza de a parca, în cazul în care doar însoțitorul este prezent, rămâne la latitudinea șoferului și ține de bunul simț al acestuia. Nu este de competența noastră să verificăm autenticitatea documentului prezentat și nu îi contestăm veridicitatea, prezentând acest caz strict din punctul de vedere al laturii umane.

Există și varianta în care handicapul să nu fie unul vizibil, însă urmărind cu atenție filmarea de mai jos și judecând pur omenește, respectiva ar fi putut da dovadă de înțelegere și ar fi putut parca în oricare altă parte, sprinteneala vizibilă în cazul domniei sale, neputându-se compara cu a celui care se străduia să parcheze acolo.

Cum viața ne dovedește zilnic că este o adevărată aventură să demonstrezi că ești om, singura variantă rămâne modificarea legislației care să nu permită utilizarea autorizației fără prezența personei pentru care a fost obținută. Și nu în ultimul rând, solicităm autorităților verificarea TUTUROR autorizațiilor emise, având în vedere cazurile parcărilor din vest și nu numai, unde avem certitudinea că vor fi descoperite multe falsuri, care cad sub incidența penală.