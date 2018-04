Când poți cere recalcularea pensiei. Acte necesare

Tot mai mulți prahoveni se plâng că pensiile lor nu au fost calculate corect, mai ales din cauza angajatorilor care nu le-au plătit intergral contribuțiile la sistemul public.

Potrivit legislației în vigoare, drepturile de pensie pentru limită de vârstă se recalculează în următoarele situaţii:

prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia;

prin valorificarea stagiilor de cotizare realizate după pensionare;

în situaţia în care de depun documente suplimentare (care nu există la dosarul de pensie), dar care influentează cuantumul drepturilor de pensie.

Acte necesare pentru recalcularea pensiei:

recalcularea pensiei prin valorificarea perioadelor lucrate dupa pensioanre:

cerere simpla de mana ;

cupon pensie ;

carnetul de munca (original si copie cu perioada lucrata dupa pensionare);

recalcularea pensiei prin valorificarea unor sporuri cu caracter permanent:

cerere simpla de mana

cupon pensie

adeverinta in original cu sporurile de care ati beneficiat:

Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

denumirea unitatii

perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca

functia, meseria sau specialitatea exercitata

denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata,

perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;

adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea

recalcularea pensiei prin valorificarea condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite:

cerere simpla de mana

cupon pensie

adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;

cerere de optiune de la pensie proprie la pensie de urmas:

cerere tip pentru inscrierea la pensiea de urmas

acte de stare civila ( certificat de nastere, casatorie, deces)

cupoane de pensie aferente celor doua dosare ;

schimbare nume

cerere simpla de mana

cupon pensie

acte de stare civila sau sentinta de divort sau decizie numire tutore

Actele se depun la sediul Casei Judetene de Pensii Prahova din Ploiești, Strada Nicolae Iorga 1, Telefon/fax: 0244.577.406