Unele dintre cele mai frumoase locuri de relaxare de Paște, din Prahova, îngropate în gunoaie. FOTO

Zicala ”Avem o țară frumoasă păcat că este locuită” se aplică perfect în cazul unor zone pitorești, unde prahovenii vin să se relaxeze ori de câte ori vremea este frumoasă, mai ales de Paște. Un cititor a surprins imagini cu deșeurile depozitate ilegal în mijlocul naturii. Observatorulph.ro a sesizat Garda de Mediu Prahova.

Sesizarea cititorului:

Va transmit acest mesaj insotit de fotografii in speranta ca dumneavoastra ati putea aduce un impuls in "urnirea" autoritatilor competente, eventual sa porniti o campanie, si de ce nu, eventual sa contribuiti la educarea nesimtitilor (imi pare rau ca folosesc cuvantul asta, dar din pacate ei chiar exista si sunt din ce in ce mai multi !).

Fotografiile au fost facute in cateva foste zone pitoresti ale Campinei : zona paraului Campinita (intre Campina si Cornu), zona Podul cu Tei, Fantana cu Ciresi, zona padurilor de la iesirea din Campina catre Plaiul Campinii ...

Se spune ca Nicolae Grigorescu a ales sa traiasca si sa picteze in Campina si datorita ambientului pitoresc si frumusetii naturii din jurul orasului... Daca pictorul ar fi trait in prezent, ma indoiesc ca ar mai fi vazut cu aceiasi ochi "ambientul" si "frumusetile"...

Natura a devenit in ultimii ani, pentru multi dintre noi, un ultim "refugiu" al bucuriilor. Din pacate si aceasta bucurie va disparea treptat, datorita invaziei de gunoaie din aproape orice loc frumos, oriunde s-ar situa acesta : pe pajisti, in paduri, in munti, pe maluri de ape, ba chiar si in parcuri nationale...

Vedem ca pe masura ce trec anii, in loc sa se stopeze fenomenul imprastierii gunoaielor pe campuri, prin paduri, de-a lungul drumurilor, in ape....etc, acesta din contra, capata amploare ...

In cazul asta, nu ar trebui sa ne intrebam pe buna dreptate, unde e eficienta Ministerului Mediului Padurilor si Apelor, Agentiei de Mediu, Garzii de Mediu, Garzii Forestiera,... ba de ce nu, chiar si a Ministerului Educatiei ... (?)

Galerie FOTO Natura invadată de gunoaiele nesimțiților în zona Câmpina