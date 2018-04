SNFP: Salariile bugetarilor acordate discreționar de Paște

Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Pubici (SNFP) spune că salariile angajaţilor bugetari se acordă în mod discreţionar solicită public Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale să comunice motivele pentru care angajaţii ministerului nu au primit salariile înainte de Paşte, aşa cum au primit celelalte categorii de personal şi cum a promis premierul Viorica Dăncilă.

"Decizia de a nu acorda drepturile salariale înaintea Paştelui a produs o dezamăgire extrem de mare in rândul agajaţilor sistemului institutional al Ministerului Muncii, având in vedere faptul că, in mod traditional, Sărbătoarea Paştelui implică pentru toate familiile de români cheltuieli suplimentare.

Considerăm că, la fel ca şi celelalte categorii de angajaţi, membrii noştri de sindicat din cadrul sistemului instituţiunal al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale ar fi apreciat foarte mult o decizie în acest sens", spun reprezentanţii SNFP, citați de news.ro

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS) a transmis miercuri că angajaţii MMJS nu au solicitat plata în avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, astfel că ministerul nu a făcut o solicitare de devansare a termenului către Ministerul de Finanţe.

sursa news.ro