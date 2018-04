Spectacol plin de culoare, pentru Centrul Cireşarii Ploieşti

Info Ploieşti City şi DJ KABAL au revenit în anul 2018 cu un nou spectacol. Sâmbătă, 31martie 2018, la Sala Europa a Consiliului Judeţean Prahova a avut loc un spectacol plin de culoare, momente de muzică, dans şi teatru şi invitaţi surpriză.

Peste 5 ore de show, pregătit pentru copii din Centrul de Primire în Regim de Urgenţă “Cireşarii “.

Spectacolul caritabil “De Paşte suntem Cireşari”, a fost organizat de ziaristul Gabriel Dima (manager proiect şi publicaţie on-line www.infoploiesticity.ro), Marian Cojocaru (DJ Kabal) în colaborare cu Daniela Pleşea şi Centrul de primire în regim de urgenţă “Cireşarii “(reprezentant Mirela Sterescu) cu sprijinul Consiliului Judeţean Prahova (Preşedinte Bogdan Toader).

Momentele au fost susţinute de: Şcoala de teatru şi dans Dia Fan (profesor –coordonator Diana Uţa), trupele Happy Dance, Rebel Cabaret, AristoCats, Sophy Dance, Just Dance, Dream Cabaret, artiştii de la Clubul Artist, Liviu Marin, Petty Musa, Larisa Necula, Crina David, Ion Petre, Amalia Andreea Dobre, Alin David, Agatha Toma, Fabiana Vuta, Danut Raduta, Dudu, Madalina Cernat, Luciana Matei, Eduard Stoica, Miletta Popă, Lavinia Braşov, Fratele Tase, Vladimir Mareş, Anisia Calciu, şi Teatrul Magic Rothini.

A fost organizată şi o expoziţie de Paşte realizată de deţinuţii de la Penitenciarul Ploieşti.

Parteneri foto şi video ai evenimentului: Video Studio Ploieşti, Marian Cojocaru Photography, Pufy’s ART şi Rădulescu Ştefan.

Sponsori: Reci şi Calde, Asociaţia " Din suflet cu dragoste de copii ", SofiPex Business Expert, Gruparea T 2 Petrolul Ploieşti.

Parteneri mass-media: VALEA PRAHOVEI TV, ObservatorulPh.ro; StirileProPrahova.ro; Prahova-News.ro; Radio Tasha (on-line).

Invitaţi speciali: Nicoleta Mocanu (consultant nutritie-viata sănătoasă, trainer-presenter Nirvana Fitness, Freestyler Fittnes – Manager General Fitness Club Nico şi Preşedinte Asociaţia “Întoarce-te la Sport “

Ion Marian-multiplu campion naţional, european, mondial şi balcanic (atletism – veterani).

Parteneri: Penitenciarul Ploieşti, Poliţia Locală Ploieşti.

Au prezentat actriţele Diana Uţa şi Petty Musa (de la Teatrul “Toma Caragiu “Ploieşti).

Sonorizare şi lumini: Iulian Petrescu.

Nu în ultimul rând, MULŢUMIM CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA (PREŞEDINTE BOGDAN TOADER), CARE DE FIECARE DATĂ A FOST ALĂTURI DE INFO PLOIEŞTI CITY, LA EVENIMENTE PROGRAMATE LA SALA COLOANELOR – PALATUL CULTURII PLOIIESTI.

Suma strânsă din donaţiile financiare a fost de 2187 lei.

“Am ajuns la Centrul de Primire în regim de urgenţă CIREŞARII din dorința de a face bine şi cred eu ghidată de Dumnezeu.La prima vizită am plecat cu ochii în lacrimi dar cu multă determinare în suflet. Am inițiat o campanie de strângere a lucrurilor de care aveau nevoie, oameni cu suflet bun s-au alăturat și am reușit împreună să ajutăm acești copii greu încercați de viață.

Bucuria mare a venit atunci când doi oameni cu suflet mare (Gabi Dima şi Marian Cojocaru) s-au alăturat proiectului meu şi m-au ajutat să realizez Spectacolul Caritabil “De Paşte Suntem Cireşari”. M-am bucurat, ne-am distrat şi am plâns... am plâns atunci când am văzut copiii urcând pe scenă, am plâns când le -am văzut bucuria şi sclipirea din ochi.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat, pornind de la o idee am reuşit să realizăm ceva atât de amplu şi de frumos. Le mulțumesc băieților că m-au ajutat şi s-au implicat atât de mult. Le mulțumesc ARTIȘTILOR care au dovedit că au un suflet minunat şi le mulţumesc copiilor... am luat de la ei adevărate lecții de viață, am învăţat să mă bucur mai mult, am învăţat că împlinirile sufleteşti contează mai mult decât lucrurile materiale.În haosul de zi cu zi, în goană după a avea uităm că cel mai important lucru este să fii înconjurat de iubire, de frumos şi de bunătate.Vă doresc tuturor un PASTE FERICIT şi nu uitaţi să fiţi mai buni!” a declarat în exclusivitate pentru Info Ploieşti City, Daniela Pleşea (PR – organizator de evenimente Centrul de primire în regim d urgenţă “Cireşarii “).

sursa: comunicat de presă Info ploiesti City