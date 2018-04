Fum și zgomot puternic de la facla rafinăriei Petrotel. VIDEO. Explicația conducerii

Locuitorii din zona de Est a Ploieștiului și din Bucov au reclamat zgomotul puternic și fumul produs de facla rafinăriei Petrotel începând de sâmbătă dimineață, inclusiv noaptea trecută.

”Eu locuiesc în satul Chițorani din comuna Bucov și vreau să vă sesizez faptul că flacăra de la combinatul Teleajen face un zgomot ciudat. Se aude de aici, chiar din casă, iar după ce s-a înnoptat se și vede foarte mare. Este foarte deranjant zgomotul” a fost unul dintre numeroasele mesaje primite de la cititori despre această situație.

Un alt locuitor din Bucov ne-a trimis imagini surprinse din curtea casei cu fumul și facla aceleiași rafinării Lukoil.

”Nu este normal ce se întâmplă. Fumul este la fel de gros ca cel produs de cei care ard cauciucuri tot pe raza comunei”, a fost mesajul lui M.R.

UPDATE Potrivit reprezentanților Petrotel Lukoil, in cursul zilei de sambata dupa amiaza a avut loc pornirea unor instalatii tehnologice. In conformitate cu procesul tehnologic, pana la intrarea in regim normal, au avut loc esapari de gaze la facla. Repornirea instalatiilor presupune de asemenea un disconfort sonor, dar zgomotul nu reprezinta vreun pericol pentru populatie. Pe toata durata intrarii in regim normal de functionare, se monitorizeaza activitatea fabricii si de catre organele abilitate, precum si de laboratoarele rafinariei. Multumim populatiei orasului pentru intelegere, asigurand locuitorii de lipsa pericol si de comunicarea cu toti factorii de control ai municipiului Ploiesti.

