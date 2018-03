A reapărut semnul de circulație ”capcană” pentru șoferi, la ieșirea din parcarea mall-ului Ploiești Shopping City

Șoferii sunt obligați, din nou, să vireze la dreapta la ieșirea din parcarea mall-ului Ploiești Shopping City. Semnul rutier a reapărut, cu acordul Poliției Rutiere, deși acesta a făcut obiectul unei plângeri.

Luna trecută, observatorulph.ro a publicat articolul Șofer amendat la ieșirea din parcarea mall-ul Ploiești Shopping City. Apoi, indicatorul cu obligatoriu la dreapta a dispărut! bazat pe reclamația unui cititor.

”După ce mi-am plătit rata la bancă, am plecat spre casă. Cum locuiesc în Câmpina, la ieșirea din parcarea mall-ului Ploiești Shopping City am făcut stânga, pe DJ 236. Am fost tras imediat pe dreapta de un echipaj de poliție, de la postul din Blejoi, care stătea la pândă. Am fost amendat cu 580 de lei și patru puncte pentru nerespectarea indicatorului obligatoriu la dreapta. Degeaba am încercat să le explic polițiștilor că indicatorul respectiv nu-și are sensul la intrarea pe DJ având în vedere că linia este discontinuă și vizibilitatea maximă. Mi-au râs în față și îmi-au înmânat procesul verbal al amenzii” povestește cititorul, care, din motive lesne de înțeles, preferă anonimatul.

Acesta a sunat ulterior la superiorii agenților de poliție pentru a le explica absurdul situației și, surpriză! După două săptămâni de la incident, a avut surpriza să constate că acel indicator a dispărut!

La solicitarea observatorulph.ro pentru un punct de vedere, conducerea IJP Prahova susține că semnul rutier a fost eliminat temporar pentru că era deteriorat, fiind montat unul nou.

Potrivit documentului emis de IJP Prahova, pe care îl publicăm mai jos, șoferul a fost amendat în baza legislației rutiere, iar amplasarea semnului rutier este oportună din motive de siguranță a traficului.