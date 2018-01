Ploieștean taxat de două ori pentru o oră de parcare. Reacția SGU

Un ploieștean a fost pus să plătească aceeași oră de parcare de două ori, cu toate că i-a explicat angajatei SGU că a mai făcut o dată plată pentru același serviciu, prezentându-i chiar și bonul fiscal aferent. În urma unei solicitări a observatorulph.ro, SGU a recunoscut greșeala și a precizat că își va instrui angajații astfel încât să nu mai înșele ploieștenii.

Vă prezentăm sesizarea primită pe adresa redacției:

”Azi (n.r. marți) am parcat în centru, pe strada dintre Hotelul Central și Hotelul Prahova la una dintre parcările cu plata ale SGU urmând să iau pe cineva.

Imediat lângă mine a apărut o doamnă cu un aparat de taxat. Am plătit suma de 2 lei pentru o oră, am primit bon și mi-am văzut de treabă. La nici un minut am fost sunat de persoana pe care o așteptam și m-a rugat să vin să o iau din parcarea de la Liceul Cuza.

Nici o problemă. Am pornit și am ajuns într-o altă parcare a SGU (cea de pe strada Vasile Lupu) unde povestea s-a repetat. Imediat lângă mine vine o altă doamnă cu un aparat de taxat. Îi explic că tocmai am plătit un alt bilet acum nici 5 minute. Nu a interesat-o și nevrând să mă cert am mai plătit încă 2 lei. E normal?

Eu știam că dacă plătesc o oră într-o parcare a SGU pot petrece acea oră în oricare dintre parcările lor. Vă rog sa cercetați acest lucru și poate SGU își mai instruiește angajații cu privire la acest aspect.”

SGU recunoaște că angajata care a solicitat bani pentru încă o oră de parcare deși i-a fost adus la cunoștință faptul că serviciul este deja plătit nu a respectat regulamentul. Vezi mai jos răspunsul complet: