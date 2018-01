Cum a ajuns o româncă în centrul pentru imigranți din Marea Britanie pentru a fi expulzată. ”Este un abuz!”

Românca Florea Adriana Ionela riscă să fie expulzată din Marea Britanie și a ajuns într-un centru pentru imigranți din Glasgow.

Fratele său, Augustin Olarian, a povestit pentru observatorulph.ro ce i s-a întâmplat.

”Sora mea a plecat in Marea Britanie pe data de 14 ianuarie 2018 și a aterizat pe aeroportul din Glasgow. Nu este prima dată când face acest drum la un prieten pentru care lucrează. Nu fura, nu cerseste, nu munceste la negru, nu are activitati ilegale. Cu toate acestea, ea fost retinuta la aeroport. Initial i s-a spus ca infatisarea ei nu prezinta incredere si ca vor sa faca niste verificari. Au facut verificari peste verificari, nu au gasit nimic, decat ca a facut niste analize acolo in tara, dupa ce s-a operat de cancer in Romania. Acele analize au fost acoperite de asigurare, deci oficial totul este in regula. Vazand ca nu ii gaseste un motiv sa nu o primeasca in tara, i-au spus ca nu are suficienti bani cash la ea si ca nu are bilet de intoarcere, iar pentru acest lucru nu i s-a permis accesul in tara. Ea le-a spus ca are bani pe card si ca daca trebuie neaparat sa aiba cash, sa o lase pana la un bancomat si ca poate cumpara si bilet pentru intors, daca intr-adevar asa stau lucrurile. Pe actul oficial de retinere, acestea sunt motivele. (nu are suficienti bani lichizi si nu are bilet de intoarcere). Seara s-a incheiat luni dimineata, cand au transportat-o intr-un centru de detentie pentru imigranti, urmand ca de acolo sa o deporteze fortat si sa ii puna interdictie in Marea Britanie.

De luni pana joi, am tot sunat la consulatele Romaniei din Marea Britanie, am tot vorbit cu ei, ei au luat legatura cu aeroportul si cu acest centru de detentie, au intrebat despre ce este vorba si atat. Ne-au spus ca decizia este excutorie si tot ce putem face este sa accepte sa fie deportata si ulterior sa ii dea in judecata. SORA MEA A REFUZAT sa fie deportata si a solicitat un avocat, care nu i s-a adus nici pana in ziua de azi” susține Augustin Olarian.

Observatrulph.ro a solicitat un punct de vedere Ministerului Afacerilor Externe.

