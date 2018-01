Studenții din UPG Ploiești fac frigul la cursuri. De ce mai plătim atâtea taxe?

Mai mulți studenți s-au plâns pe adresa redacției că în sălile de curs e mai frig decât în ”epoca” Ceaușescu. Informația a fost confirmată și de o parte a cadrelor didactice.

Sesizarea studenților din UPG:

”Va scriu in numele tuturor studentilor care sufera de frig, in timpul cursurilor. Este inadmisibil ce ni se intampla. Suntem tinuti in frig, un frig cumplit. Dupa cum spun si profesorii, mai cumplit ca cel de pe vremea lui Ceausescu. Exista calorifere, moderne chiar, dar nu sunt pornite. Am renuntat cu totii de mult la mofturile modei, ne imbracam cu cate 2,3 bluze, fular, caciula, manusi si geci groase si lungi. Ni se mai vad doar ochii si abia reusim sa scoatem doua vorbe. Profesorii fac ture de-a lungul salilor ca sa se incalzeasca.

E cumplit sa stai in frig si sa nu te poti misca, incet in incet amortesti si nu-ti mai simti picioarele si mainile. In pauze ne mai dezmortim prin mers si cu un amarat de ceai, care acum pare o mana cereasca. Si mai cumplit este ca situatia nu este recenta, de cativa ani studentii se plang de lipsa caldurii, profesorii se plang si ei. Nimeni nu face nimic, iar noi ne imbolnavim pe capete.

Ce ar trebui sa facem ca sa ia cineva masuri? Platim taxele enorm de scumpe pentru ce? Pana si parcarea se plateste. Xeroxul din incinta universitatii este mai scump decat cel mai scump xerox din oras.

Noi vrem sa invatam, dar cum sa ne putem concentra in conditiile de fata? Ce sa credem? Ca nu se doreste ca noi sa invatam? Indiferenta si nepasarea e o mare problema a societatii in care traim, nimanui nu-i pasa, nimeni nu se implica. Din aceasta cauza tot entuziasmul nostru se pierde, pentru ca nimeni nu ne sustine, nimanui nu-i pasa! Un popor indiferent este un popor care nu contesta alegerilor celor care il conduc si nu-i pasa de societate.

Asta se vrea de la noi? Sau se doreste ca tineretul sa scoata tara asta din anonimat si sa o promovam, sa-i exploatam toate oportunitatile pe care le are? Sper ca acest mesaj sa ajunga si la conducerea universitatii, si sa nu ne mai ignore”.

Rectorul UPG nu a putut fi contactat telefonic pentru un punct de vedere, redacția noastră solicitând și pe mail o reacție conducerii universității.

