Un ploieștean a ajutat o bătrânică să prindă trenul la Gara de Sud. Reacția ei l-a lăsat fără cuvinte

Un tânăr a povestit pe Facebook o întâmplare petrecută zilele trecute în Ploeiști. El a fost impresionat de gestul unei bătrâne pe care a ajutat-o să ajungă pe peronul Gării de Sud.

Mesajul postat pe Facebook de John Smith:

”O întâmplare! Aseară eram într-un mijloc de transport în oraș, ma îndreptăm spre casa , la o stație a urcat o doamna trecută de 60 de ani, amărâtă vai de ea, în carja, avea o problema la picior din ce am observat eu, se deplasa destul de greu, cu o sacoșă destul de maricica ( primise câteva pachete) zicând sa o ajute cineva sa ii mute plasa la o ușă sa ii fie mai ușor la coborâre, instantaneu i-am luat plasa și am dus-o la ușa autobuzului, majoritatea se uita ciudat la aceasta babuta, ea începând sa se vaite de probleme pe care le avea, dacă am înțeles bine venea de la Câmpina unde avea băiatul cu handicap internat.

La sud am ajutat-o sa coboare cu plasa după care am întrebat-o unde trebuie sa meargă, ea mi-a spus ca în gara la peronul 7. I-am zis ca o ajut eu sa o duc la peron, am luat plasa într-o mână iar cu cealaltă o ajutam sa meargă, ea pe parcurs drumului îmi tot spunea ca dacă o duc pe peron îmi da și mie câțiva lei, ii spuneam de fiecare dată că nu am nevoie de bani . Urcând pe scările peronului 7 se oprește și scoate din buzunar câțiva lei mototoliti și ma întreabă: sunt 3 lei? I-am luat , i-am aranjat și i-am spus ca da sunt 3 lei, ma gândeam ca vrea sa ii dea la tren.

Babuta mi-a zis ia-i ca m-ai ajutat sa ajung pe peron. I-am băgat banii în buzunar și i-am spus ca nu am ajutat-o pentru bani..

Am rămas fără cuvinte cum un om simplu, sărac, din putinii leuti pe care ii avea a vrut sa răsplătească efortul ca a fost ajutată”

Morala mea: "Tot omul sărac îți oferă din puținul pe care îl are"! ...

Trăim într-o țară...... restul spuneți voi!”

Contactat de observatorulph.ro, tânărul susține că gestul femeii l-a impresionat, mai ales că a venit din partea unei femei cu o situație financiară mai mult decât modestă. ”Era o femeie amărâtă, spunea ca are 2 băieți, unul cu handicap internat la Câmpina și unul care nu muncește. Am rămas foarte impresionat pentru ca a vrut sa imi dea ultimii bani din buzunar ca am ajutat-o sa ajungă pe peron. Arăta ca un om al străzii, probabil de aceea lumea din autobuz se uita ciudat la ea. De obicei nu fac publice astfeld e experiențe, dar gestul ei, repet, m-a emoționat”.

Eroul acestei întâmplări este cunoscut pentru susținerea campaniilor caritabile, implicându-se în strângerea de bani, haine sau materiale de construcții pentru persoanele aflate în dificultate.

Postarea a fost apreciată de peste 100 de persoane, multe dintre acestea felicitându-l pe tânăr de spiritul civic de care a dat dovadă.

foto cu caracter ilustrativ