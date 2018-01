Familiile rămase pe drumuri din cauza incendiului din Ajun de Crăciun de la Puchenii Mari, ajutate de o comunitate întreagă

Mișcați de întâmplarea nefericită, o comunitate întreagă s-a mobilizat și a reușit în doar câteva săptămâni să rezolve problemele care afectează acum cele două familii.

Potrivit lui Sebastian Săvulescu, ploieșteanul care s-a ocupat de mobilizarea comunității, cele două familii au primit hăinuțe și alimente, dar și promisiuni clare privind construcția a două case pentru rezolvarea problemei.

”Dragii mei, ieri am reusit sa aducem zambetul pe fetele copiilor celor 2 familii(16 copii& 6 adulti) din Puchenii Mari lovite de soarta si de un incediu devastator, chiar in Ajun de Craciun. Acest lucru a fost posibil datorita implicarii voastre, oameni buni si minunati, care au reusit sa ajunga la ei sau ne-au dat noua sa le ducem copiilor( hainute, alimente etc.

Va multumim, din suflet! ”, susține Sebastian Săvulescu, bărbatul care a reușit să mobilizeze o comunitate întreagă pentru a ajuta familiile afectate de incendiu.