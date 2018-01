Reacția lui Raed Arafat la reacția isterică a medicului spitalului din Băicoi

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a criticat comportamentului medicului de gardă Martha Coman, care a refuzat internarea unei paciente cu probleme cardiace la spitalul din Băicoi.

El consideră că ”refuzul de internare a pacientei de catre medicul de garda din Baicoi si mai ales modul de comportament al acesteia tebuie sanctionate intr-un mod care sa atraga atentia colegilor ca astfel de comportament nu poate fi acceptat si tolerat”.

Mesajul postat pe Facebook de Raed Arafat:

”Am vazut astazi cu regret modul in care medicul de garda la camera de garda a Spitalului Baicoi s-a purtat cu apartinatoarea unei paciente trimise in vederea internarii. Este trist sa vedem unii colegi comportandu-se intr-un mod deplasat si lipsit de deontologie medicala fara absolut nici un motiv.

Decizia medicului de urgenta din cadrul UPU Ploiesti de a trimite pacienta spre internare avand in vedere varsta ei inaintata si patologia cardiaca care o prezinta a fost una corecta si conforma cu procedurile medicale, in cazul in care intradevar a existat o lipsa de locuri de internare la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti.

Refuzul de internare a pacientei de catre medicul de garda din Baicoi si mai ales modul de comportament al acesteia tebuie sanctionate intr-un mod care sa atraga atentia colegilor ca astfel de comportament nu poate fi acceptat si tolerat. Asa cum ne asteptam la respect din partea pacientilor si al apartinatorilor trebuie si noi sa-i respectam!”

Reamintim că Medicul care a făcut o criză de isterie și a refuzat internarea unei paciente cardiace la spitalul din Băicoi a solicitat rezilierea contractului. ”Am rupt fișa medicală pentru că mi-a fost frică, credeam că a băgat acolo nişte bani înţelegeţi, din cauza asta asta e, nu iau șpagă de la pacienţi, îmi pare rău.” (detalii AICI)

DSP Prahova a demarat controale la spitalul județean și cel din Băicoi, unde se fac și anchete interne. Cazul a intrat și în atenția Colegiului Medicilor Prahova.

VIDEO Reacția isterică a medicului de gardă Martha Coman de la spitalul din Băicoi: