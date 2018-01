Lista localităților din Prahova unde au fost confirmate cazuri de trichineloză

Inspectorii DSV Prahova au confirmat 16 cazuri de trichineloză, inclusiv la porci mistreți.

Comunicatul DSV Prahova:

In luna decembrie 2017 in judetul Prahova au fost confirmate prin digestie artificiala 16 cazuri de trichineloza, din care la porcul domestic 13 cazuri si la porcul mistret 3 cazuri, iar in tot anul 2017 au fost confirmate 21 de cazuri de trichineloza, din care 14 la porcul domestic si 7 la porcul mistret.

Cele 13 cazuri de trichineloza confirmate la porcul domestic au fost declarate oficial in localitatile: Valea Calugareasca (3 cazuri), Aricestii Rahtivani (1 caz), Varbilau (1 caz), Puchenii Mari (2 cazuri), Tinosu (1 caz), Scorteni (2 cazuri), Rafov (1 caz), Barcanesti (1 caz), Sirna (1 caz) iar cele 3 cazuri de trichina la porcul salbatic au fost inregistrate la AJVPS Prahova – Fond de vanatoare 39 Plopu si AVPS Campina – Fond de vanatoare 22 Orjogoaia, Fond de vanatoare 18 Magureni.

In data de 05.01.2018 a fost confirmat primul caz de trichineloza din acest an la un porc mistret apartinand AJVPS Prahova -Fondul de vanatoare 3 Vadu Parului.

Din cele 13 cazuri de trichineloza confirmate la porcul domestic s-au acordat despagubiri, conform HG nr.1214/2009, cu completarile si modificarile ulterioare, numai la 6 proprietari care aveau suinele identificate prin crotaliere si inregistrate in Baza Nationala de Date (BND), in valoare totala de 11.817 lei, ceilalti 7 nefiind despagubiti intrucat nu erau crotaliati si inregistrati in BND.

Mentionam faptul ca in 3 cazuri exista consumatori, respectiv Aolaritei Ioan din Puchenii Mari (1 persoana) si Olteanu Stela din Tinosu ( 7 persoane) si Dragu Ana din Sirna (3 persoane), fiind notificata in scris DSP Prahova, inclusiv tabel nominal cu persoanele care au consumat carne de porc inainte de efectuarea examenului trichineloscopic si declarate de proprietar, pentru a lua masuri conform legislatiei in vigoare.

Carnea si organele de la porcii confirmati cu trichineloza au fost ridicate de catre DSVSA Prahova in vederea incinerarii acestora la o unitate autorizata sanitar veterinar.

In luna decembrie 2017 au fost efectuate 10.901 examene trichineloscopice la porcii sacrificati in gospodarie din cele 56 centre de trichina care au functionat la nivelul judetului Prahova.