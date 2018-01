Reacție la protestul medicilor de familie. CNAS a publicat lista bolilor pentru care nu mai ai nevoie de bilet de trimitere

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a reacționat în cazul protestului medicilor de familie care au refuzat să semneze actul adițional la contractul cadru și au decis să nu mai elibereze bilete de trimitere la medicii specialiști. Astăzi, CNAS a dat publicității o listă cu afecțiunile pentru care nu mai ai nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie.

Ca o primă reacție la protestul medicilor de familie, care nu au semnat actul adițional la contractul cadru, CNAS a publicat astăzi o listă cu bolile pentru care pacienții nu mai au nevoie de bilet de trimitere la medicul specialist. Lista include 59 de afecțiuni. Soluția însă nu este nici pe departe una care să rezolve problema. Un pacient care nu știe clar de ce afecțiune suferă va bate drumul la diverși medici specialiști sau, în cel mai bun caz, va apela direct la unitățile de primiri urgențe ale spitalelor. Iar acest lucru va conduce la o supraaglomerare în această zonă.

În Prahova, aproape două treimi dintre medicii de familie nu au semnat actul adițional la contractul cadru și prin urmare tot atâția vor efectua consultații contra cost sau pro bono și nu vor elibera rețete gratuite sau bilete de trimitere la medicii specialiști.

Citește și: Protestul medicilor de familie în Prahova, de la 1 ianuarie 2018: consultații contra cost și fără rețete compensate

CNAS a anunțat că „perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor încheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate s-a încheiat. Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele adiţionale vor putea intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în baza unor contracte cu durata determinată (până la 31 martie a.c.) ce vor putea fi încheiate la o dată anunţată ulterior de casele de asigurări de sănătate. Menţionăm că până la încheierea perioadei de prelungire a contractelor cu casele de asigurări de sănătate peste 75% din medicii de familie au semnat actele adiţionale menţionate. Totodată, precizăm că asiguraţii cu urgenţe medico-chirurgicale precum şi cu 59 de afecţiuni nominalizate în anexa la prezentul comunicat (între care se numără afecţiunile oncologice, diabetul, hepatita cronică, astmul bronşic, dar şi afecţiunile copilului cu vârsta sub un an) se pot prezenta la consultaţie direct la medicul specialist, fără a fi necesar bilet de trimitere”, se precizează în comunicatul CNAS.

Medicii de familie care nu au semnat actele adiționale cu casele de asigurări de sănătate susțin că vor continua protestul.

„Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) si Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie(FNPMF) consideră că s-a ajuns la momentul zero în medicina de familie din România. Decidenții noștri nu au înțeles nici până în acest moment că Asistența Medicală Primară poate fi asul din mâneca unei guvernări care ar dori schimbarea și reforma adevărată în sănătate. O ambiguitate legislativă construită în ani a împiedicat medicii de familie să aibă o relație contractuală normală, cu suport legal afișat la timp în transparență legislativă, cu pregătirea contractării conform celor prevăzute în hotărârea de guvern care reglementează Contractul-cadru și cu buget definitivat la timp. În fiecare an am fost împinși să semnăm acte adiționale cu mare întârziere pentru a asigura continuitatea actelor medicale și mai nou, raportarea lor în sistemele informatice. Astăzi ne aflăm la momentul în care am decis să renunțăm la aceste practici păguboase”, se artă în comunicatul comun al SNMF și FNPMF . Medicii de familie solicită „asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea activității medicului de familie în scopul îmbunătățirii asistenței medicale a populației din României, creșterea finanțării medicinii de familie, pentru echilibrarea finanțării în sistemului public de sănătate și recunoașterea importanței rolului medicului de familie și respectarea drepturilor constituționale ale medicilor și pacienților”.

Lista afecțiunilor pentru care nu se mai solicită bilet de trimitere la medicul de familie:

1. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă

2. Malformaţii congenitale şi boli genetice

3. Boala cronică de rinichi - faza predializă

4. Insuficienţă cardiacă clasa III - IV NYHA

5. Sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrită cronică juvenilă

6. Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)

7. Aplazia medulară

8. Anemii hemolitice endo şi exo-eritrocitare

9. Trombocitemia hemoragică

10. Histiocitozele

11. Telangectazia hemoragică ereditară

12. Purpura trombopenică idiopatică

13. Trombocitopatii

14. Purpura trombotică trombocitopenică

15. Boala von Willebrand

16. Coagulopatiile ereditare

17. Boala Wilson

18. Malaria

19. Tuberculoza

20. Boala Addison

21. Diabet insipid

22. Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute, autism, ADHD, boli psihice la copii)

23. Miastenia gravis

24. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu bypass coronarian

25. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare

26. Risc obstetrical crescut la gravide

27. Astm bronşic

28. Glaucom

29. Statuspost AVC

30. Ulcer peptic gastroduodenal

31. Boala celiacă la copil

32. Boala cronică inflamatorie intestinală (boala Crohn şi colita ulceroasă)

33. Sindromul Schwachmann

34. Hepatita cronică de etiologie virală B, C şi D şi ciroza hepatică în tratament cu imuno-modulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici

35. Boala Hirschprung

36. Bolile nutriţionale la copii (rahitism carenţial comun, malnutriţia protein-calorică la sugar şi copii, anemiile carenţiale până la normalizare hematologică şi biochimică) supraponderea şi obezitatea pediatrică

37. Bronşiectazia şi complicaţiile pulmonare supurative

38. Scleroza multiplă

39. Demenţe degenerative, vasculare, mixte

40. Starea posttransplant

41. Insuficienţa renală cronică - faza de dializă

42. Bolile rare (hemofilia şi talasemia, mucoviscidoza, hipertensiunea pulmonară, epidermoliza buloasă, scleroza laterală amiotrofică, sindrom Prader-Willi, osteogeneza imperfectă, boala Fabry, boala Pompe, tireozinemia, sindrom Hunter, sindrom Hurler, afibrinogenemia congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară, fenilcetonuria sau deficit de tetrahidrobiopterina-BH4, polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină, scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive, purpura trombocitopenică cronică la adulţi splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi, scleroza tuberoasă)

43. Afecţiuni oncologice şi oncohematologice

44. Diabetul zaharat cu sau fără complicaţii

45. Boala Gaucher

46. Boala Graves-Basedow şi alte forme de hipertiroidism

47. Degenerescenta maculară legată de vârstă (DMLV)

48. Boala Cushing

49. Paraliziile cerebrale infantile

50. Epilepsia

51. Boala Parkinson

52. Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, psoriazis cronic sever

53. Afecţiuni ale copilului 0 - 1 an

54. Anomalii de mişcare binoculară (strabism, forii) copii 0 - 18 ani

55. Vicii de refracţie şi tulburări de acomodare copii 0 - 18 ani

56. Afecţiuni ale aparatului lacrimal (1 - 3 ani)

57. Infarctul intestinal operat

58. Arteriopatii periferice operate

59. Insuficienţă respiratorie cronică severă