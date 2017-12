Protestul medicilor de familie în Prahova, de la 1 ianuarie 2018: consultații contra cost și fără rețete compensate

1 ianuarie 2018 vine cu o veste tristă pentru pacienți. Peste 200 de medici de familie din Prahova, dintr-un total de 365, nu au mai semnat actele adiționale la contractul cadru cu Casa de Asigurări de Sănătate, nemulțumiți de bătaia de joc din sistemul de sănătate. Medicii de familie vor efectua consultații contra cost sau pro bono și nu vor mai elibera rețete compensate și bilete de trimitere.

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) au anunțat că doleanțele medicilor de familie nu au fost rezolvate.

Pe lista de revendicări ale medicilor de familie s-a numărat în primul rând reducerea birocrației, dar și rezolvarea problemei legate de sistemul informatic, care nu de puține ori a dat erori. Nemulțumirile de la nivel național sunt și în Prahova.

„Peste 200 de medici de familie din Prahova nu au semnat actul adițional la contractul cadru. Până acum nu s-a rezolvat nimic din solicitările medicilor de familie. Am solicitat debirocratizare, dar și un sistem informatic performant. Din păcate, deși aceste aspecte au fost semnalate de multă vreme, nu s-a făcut nimic. Finanțarea asistenței medicale primare a rămas în continuare o problemă. S-au promis 278 de milioane de lei, însă nimeni nu spune că aproape 200 de milioane au ca destinație centrele de permanență. Noi ne dorim ca pacienții să beneficieze de sisteme medicale de calitate. În plus, nici până la această oră nu s-a găsit o soluție pentru rezolvarea problemelor legate de concediul de odihnă al medicilor”, a declarat pentru Observatorulph.ro dr. Simona Schnelbach, președintele SNMF, care a precizat că medicii de familie vor continua să își ceară în continuare drepturile. Totodată, a precizat dr. Simona Schnelbach, medicii de familie care nu au semnat actul adițional la contractul cu CAS, începând din ianuarie 2018, vor oferi consultații doar contra cost sau pro bono.

Medicii de familie ar urma să nu mai elibereze nici rețete compensate și bilete de trimitere.

În ciuda faptului că a existat o întrevedere pe această temă cu reprezentanții CNAS, Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății, momentan, nu s-a ajuns la niciun consens.

„(...) încercând să răspundem noilor solicitări primite din partea reprezentanților medicilor de familie, pentru anul viitor este prevăzut ca bugetul pentru medicina de familie să se suplimenteze cu 278 milioane de lei. Consider că numai printr-un parteneriat strâns între medici, autorități şi pacienți se poate realiza reforma în sănătate, iar aici rolul medicului de familie este unul extrem de important. Am avut numeroase întâlniri cu reprezentanții medicilor de familie și am toată disponibilitatea pentru dialog și colaborare. Din punctul meu de vedere lucrurile se rezolvă numai la masa dialogului. Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și să ne gândim la pacienții noștri pentru că toți suntem în slujba lor. Pacienții sunt cei care au de suferit din cauza acestor blocaje”, a declarat prof.dr.Florian Bodog, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.