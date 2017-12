O altfel de poveste de Crăciun. Suferința mai are puțină răbdare cu familia Rusu

Zeci de persoane cu suflet mare nu au rămas indiferente la strigătul de ajutor al familiei Rusu. Și-au unit glasurile și prin donațiile făcute au reușit să o salveze pe Bianca din ghearele unei boli necruțătoare. Tatăl micuței, diagnosticat cu cancer chiar în momentele în care sufletul i se umpluse de bucurie pentru propriul copil, are în continuare nevoie de ajutorul nostru.

Cât costă viața familiei Rusu? 30 000 de lei. Partea cea mai grea este că suferința nu are răbdare și că suma de 30 000 de lei trebuie să ajungă în conturi până în sfânta zi de Crăciun.

Împreună putem salva încă o viață! Dacă în perioada următoare veți vedea mesajul de mai jos pe diverse pagini și grupuri de facebook sau site-uri vă rugăm, în cazul în care există posibilitatea, să nu-l ignorați:

”Incepand de astazi, vom porni in cautarea lui Mos Craciun!

Va rog, ca fiecare dintre voi, sa fiti spiridusi magici pentru Bianca si pana de Craciun, sa putem reusi sa umplem tolba magica a Mosuluicu banutii magici de care tatal Biancai are nevoie pentru a putea face operatia si mai ales pentru a avea o sansa in plus la VIATA!

De asemenea, fiind spiridusii Mosului, dati like paginii, contribuiti la tolba Mosului daca puteti, distribuiti pagina cat mai mult, va puteti ruga prietenii, colegii de munca sau familia sa contribuie la tolba magica, atunci cand distribuiti, mai ales daca o cunoasteti pe Andreea ( mamica Biancai), mentionati si care este scopul acestei pagini, distribuiti pe cat mai multe grupuri daca puteti, orice ajutor in plus oferit din partea spiridusilor, va conta si vor creste sansele ca tolba magica sa fie plina cu suma de care este nevoie pana la Craciun (30.000 roni)

Putin cu putin se strange!

Puteti face cel mai frumos cadou de Craciun, Biancai , o sansa la viata pentru taticul ei !

Asa cum Bianca este o invingatoare, cu siguranta si taticul ei va fi un invingator si asta datorita oamenilor cu suflet bun pentru ca Dumnezeu ajuta prin oameni de cele mai multe ori!

Va multumim!

Numele beneficiarului:

Asociatia Rusu Bianca Maria

Cont euro: Ro26BTRLEURCRT0330826101

Cont ron: Ro76BTRLRONCRT0330826101

Swift: BTRLRO22

PayPal:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoana de contact:

Rusu Andreea

0726-346-586”