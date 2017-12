De Sărbători minunile există! - micuța pianistă din Ploiești are nevoie de ajutorul nostru

Aureliana are 13 ani, este elevă în clasa la Liceul de Artă din Ploiești și suferă de o boală grea, care îi strâmbă coloana pe zi ce trece. Este ca și cum ai stoarce un prosop ud. Vrea să lupte pentru viața ei, pentru ca să se poată întoarce la școală și la o viață cât se poate de normală.

Până semestrul trecut, la școală, uimea profesorii cu răspunsurile ei inteligente. Dumnezeu a dăruit-o cu o inteligență sclipitoare, are IQ 125. Era prima în grupa ei de vârstă. În clasa a-VI-a a avut media generală 10,00, cu toate că purta un corset incomod care îi provoca răni pe corp. În primul semestru din clasa a VII-a a avut media 9,86, în ciuda faptului că a lipsit două luni de la școală, pentru că a fost plecată la Târgu Mureș, luptând să-și salveze viața (și atunci purta un corset care îi rănea trupul).

Și-a dorit foarte mult să studieze pianul. În câțiva ani, având o ambiție nemărginită, a reușit să ia premiul I la Olimpiada de Interpretare Pianistică-Faza Zonală la Odorheiu-Secuiesc in 2014 și premiul I la Olimpiada de Interpretare Pianistică – Faza Zonală, la Pitești in anul 2015. În aceeași perioadă, în anul 2014, la Târgoviște a avut loc Concursul Național de Interpretare Pianistică “W.A.Mozart”, unde Aureliana-Maria a luat premiul al doilea.

Cânta, picta, studia, mergea la școală. Apoi a fost nevoie de un pat mobil pentru a ajunge la cursuri. Boala evolua, iar școala românească nu este capabilă să implementeze un sistem simplu, cum ar fi cursurile prin skype, de exemplu, atât de necesare pentru copiii cu grave probleme de sănătate, dar care vor să învețe în continuare.

Aureliana Maria are scolioză idiopatică congenitală evolutivă gravă.

Din cauza evoluției galopante a acestei scolioze idiopatice grave, modificările structurale ale coloanei vertebrale determină dureri insuportabile in zonele cervico-toracale si toraco-lombare. Conform clasificării AUGMENTED LEHNERT-SCHROTH, Aureliana-Maria are o scolioză idiopatică de Tip 3 curburi, cu o curbură compensatorie in zona cervico-toracală (foarte dureroasă).

Încă este o fetiță care visează că se va face bine si se va întoarce la școală. Familia luptă din răsputeri pentru micuța pianistă, însă nu îi poate asigura cei 400 de euro pe zi, atât de necesari pentruca medicii germani să o poată salva.

De curând, Aureliana-Maria i-a spus mamei că vrea să devină medic fizioterapeut ca să: „mângâi mame necăjite ca tine”.

Speranțe există, așa că nu rămâne decât să acordați puțină atenție paginii ei de internet, pe care o găsiți AICI, împreună cu datele de contact, actele medicale, dar mai ales întreaga poveste a dramei micuței pianiste.

Imaginile sunt publicate cu acordul familiei.