Cât de sigure sunt subiectele la bilingv, întocmite de profesorii care fac pregătiri?

Părintele unui elev din Ploiești, care va da examen pentru admiterea în clasa a V-a bilingv la un colegiu se întreabă cât de sigure mai sunt subiectele? Întrebarea este pertinentă pentru că subiectele sunt făcute la nivelul fiecărui colegiu, unde toți profesorii de limbă străină fac pregătiri pentru aceasta admitere! Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii inspectoratului șoclar județean.

Scrisoare deschisa: In atentia domnului Inspector Scolar General al ISJ PH; In atentia doamnei Inspector Scolar pentru Limba Engleza,

Ma numesc Madalina si sunt parinte a doi copii unul in clasa a VII-a la un colegiu din oras, clasa bilingv, iar cel de-al doilea in clasa a IV-a la o scoala gimnaziala. Intentionez ca in vara copilul de clasa a IV-a sa dea admitere la una din clasele cu regim bilingv engleza existente in Ploiesti. In aceste conditii imi doresc foarte mult sa nu trec prin acelesi emotii de acum cativa ani, cand in luna aprilie, am fot anuntati ca se recunosc Certificatele Cambridge si ca acei copii cu certificate vor avea 10.

Nu ideea recunoasterii a fost problema, ci data la care ati anuntat ca se recunoc aceste certificate. In fine, urmatorul an ati anuntat in luna aprilie/mai ca se va da proba orala si ca certificatul va fi acceptat doar de colegiile care vor sa le accepte. Apoi nu au mai fost subiecte comune, ci fiecare colegiu a avut posibilitatea sa-si stabileasca subiectele cu grad de dificultate diferit. In 2017 au fost subiecte mai usoare doar ca ati schimbat modalitatea de abordare a subiectelor. Ora de incepere a examenului a fost diferita pentru un colegiu, fiind mai “special”, iar copiii cu parinti “ambitiosi” au putut da doua examene. Va intreb cum a fost posibil asa ceva? Cat de pedagogic este?

Cat de sigure mai sunt subiectele,daca acestea sunt facute la nivelul fiecarui colegiu, cand stiut este ca toti profesorii de limba straina din colegii fac pregatiri pentru aceasta admitere. Am auzit o mamica spunand:

“-Am dat-o pe fiica mea la o profesoara din colegiul X ca sa ma asigur ca intra.” Nu vreau sa cred ca profesorii se preteaza la asa ceva, dar o umbra de indoiala am acum in suflet.

Nu are sens sa fac un istoric al “neajunsurilor” legate de acest examen, dar acestea s-au tradus prin nervi si emotii atat ale parintilor, dar in special ale copiilor. Sunt totusi copii de 10 ani, supusi unui examen cu 4-5copii/loc (la majoritatea colegiilor a fost asa) si ca sa fie totul ca la carte, regulile se schimba in timpul anului scolar. Nu stiu cand si cum sunt anuntati profesorii de aceste schimbari, pt ca in scoli practic nu se vorbeste despre asa ceva, dar pentru o mai buna transparenta, n-ar fi corect si legal, sa se anunte la timp – adica cu cel putin o jumatate de an inaintea examenelor - pe site-ul dumneavoastra (ISJPH)?

Acum, s-au schimbat din nou regulile de evaluare prin Ordinul Ministerului nr. 4797/31.08.2017, Anexa 2. Din pacate am aflat intamplator, nu de pe site-ul ISJPH. Probabil multi parinti or afla prin aceasta scrisoare deschisa. Bineinteles, nu stiu daca Certificatele Cambridge se mai recunosc , nu avem nici un model pt noul tip de testare (asa cum pentru alte examene/evaluari exista pentru ca toata lumea sa stie tot ce este de stiut) si tare ma tem ca prin aprilie-mai vor mai aparea si alte schimbari.

Va rog, ca parinte, sa fiti mai transparenti si sa comunicati tuturor celor interesati modalitatea de examinare a copiilor si modele de evaluare pentru acest examen, pentru ca nimeni sa nu mai aiba de reprosat ceva inspectoratului sau unitatilor de invatamant pe care le conduceti.

Va multumec, Madalina