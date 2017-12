”Cerem majorarea plafonului pentru transportul gratuit în Ploiești”. Scrisoarea unei pensionare

O pensionară solicită consilierilor locali, prin intermediul observatorulph.ro, majorarea plafonului până la care vârstnicii pot circula gratuit în Ploiești.

Scrisoarea cititoarei Gheorghe Elena:

”Buna ziua, as dori ca prin intermediul ziarului dumneavoastra sa atrag atentia asupra faptului ca limita pensiei pentru care poti obtine legitimatie de calatorie gratuita TCE pensionar a ramas aceaasi de 2100 lei. In acest fel majorarea pe care am primit-o la pensie in acest an se va duce si chiar va depasi contravaloarea abonamentului.

Suntem persoane in varsta cu tratamente la spital, persoane care ne deplasam la locuinta nepotilor pentru a-i duce la gradinita si scoala, deci facem mai multe deplasari pe zi, ceea ce necesita un abonament. Acum, acesta este mai scump decat am primit noi in plus la pensie. Nu mai punem la socoteala ca s-au scumpit justificat sau nu absolut totul de la alimente la imbracaminte si utilitati.

In aceste conditii vreu sa va spun ca este mai rentabil sa fi ramas cu pensia nemarita. In celelalte orase, pensionarii peste 65 de ani calatoresc doar in baza C.I.. Am solicitat un punct de vedere si institutiei prefectului si primariei si la consiliul local, dar nu am reusit sa trec de secretare si fiecare spune ca nu este in atributia sa aceasta situatie. Vom deveni importanti ca si cetateni in anul alegerilor cand ni se va promite cate luna si in stele. Apelez la dumneavoastra sa comunicati alesilor locali ca renuntam noi pensionarii la pensia municipala de 200 de lei promisa in schimbul transportului local gratuit . Va multumesc . Cu respect Gheorghe Elena”

foto cu caracter ilustrativ