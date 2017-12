Un ploieștean a comparat prețurile din Lidl Nord cu cele din Birmingham: ”Am fost șocat!”

Un ploieștean care muncește în Marea Britanie a fost șocat de prețurile mult mai mari practicate de Lidl la magazinul din cartierul Nord față de cele din Birmingham.

Scrisoarea cititorului:

”Viața în România este mai scumpă decât în Marea Britanie. Am constatat asta la ultimul concediu făcut în Ploiești, oraș din care am plecat, temporar, din cauza jobului. Am mers la Lidl Nord cu soția și am cumpărat produse uzuale, de strictă necesitate, pentru casă. Am platit aproximativ 250 de lei, o sumă care mi s-a părut foarte mare. Am păstrat lista de cumpărături, iar peste două zile, când am revenit la Birmingham, unde lucrez detașat, am mers la un magazin Lidl, unde am cheltuit aproximativ 20 de lire, echivalentul a 120 de lei! De exemplu, o cutie de carton cu 10 ouă mari costă mai puțin de o liră, față de 10 lei la noi, un kg de zahăr este 0.45 lire, iar pâinea feliată de 800 g este 0.36 lire”.

Lidl: ”Nu putem comenta strategia de stabilire a prețurilor în alte țări”

La o sesizare similară, Lidl a explicat diferența de prețuri între România și Marea Britanie astfel: „Îți mulțumim pentru că ne-ai scris și dorim să te asigurăm că prețurile și calitatea produselor pe care le oferim zilnic clienților noștri sunt foarte importante pentru noi. Stabilirea prețului unui produs este un proces complex, ce ia în calcul atât costurile de producție, cât și o serie de alte costuri adiționale (transport, cantitatea comandată, depozitare, cadru legislativ etc.). În acest sens, nu putem comenta strategia de stabilire a prețurilor în alte țări. Vom transmite sesizarea ta către persoanele responsabile și îți mulțumim pentru înțelegere!"

Impozite mai mici în Marea Britanie pe forța de muncă

Ploieșteanul susține și că impozitele practicate de Marea Britanie pentru forța de muncă sunt mult mai avantajoase decât în România. ”Salariul minim pe economie garantat aici este de 7,5 lire pe ora, la care se asigura minim 40 de ore lucrătoare pe saptamana. Daca salariul pe an nu depaseste 11500 de lire nu se percepe impizitul, care este de 20%. Daca aici castigi pana in 35000 de lire pe an adica 52 de saptamani lucrătoare, se scade suma de 11.500 si abiala diferenta se aplica impozitul de 20%, iar daca depasesti 35000 se apluca alta cota de impozit”.