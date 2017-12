Ploieștiul găzduiește competiția de Public Speaking. Înscrieri și regulament

Anul acesta, competiția de Public Speaking (2017), faza județeană, va avea loc la Colegiul Național I.L. Caragiale din Ploiești.

Tema propusa este "The Best Way to Predict the Future is to Invent It", iar competiția este organzată de Asociaţia „Uniunea Vorbitorilor de Limbă Engleză – România” în colaborare cu Ministerul Educației Naționale.

Concursul se adresează elevilor și studenților cu vârste cuprinse între 12 și 20 de ani și este împărțit pe următoarele grupe de vârstă :

12 – 15 ani – participă la concurs până la etapa județeană

16 – 20 ani ‐ participă la toate etapele concursului, câștigătorul având șansa de a concura în finala internațională de la Londra.

Finala internațională a concursului se va desfășura la Londra in perioada 14‐18 mai 2018.

Înscrierea în concurs se va face online pe site‐ul www.esu.ro. Participanții la ambele categorii de vârstă se înscriu în concurs prin completarea formularului online care se găsește pe site‐ul www.esu.ro la secțiunea Registration 2018.

Înscrierile se pot face până pe 5 decembrie.

Pentru detalii legate de desfașurarea concursului puteți contacta lAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

VIDEO Finala competiției de anul trecut