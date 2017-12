Povestea tinerilor din Prahova, care au devenit voluntari după ”Colectiv”

Un cuplu de voluntari și o lecție de viață! Familia „Muppets“, din Câmpina, ne învață cum lipsurile materiale nu spulberă sufletul.

De foarte multe ori, suntem întrebați de ce facem acțiunile de voluntariat, de ce am simțim să creăm grupul „Pentru Tine!“ și ce ne motivează să continuăm atât timp cât din aceste demersuri nu avem niciun câștig material? Ba, mai mult, venim cu bani de-acasă… Dar, astăzi, nu este despre noi, ci despre ei, despre voluntarii care ni s-au alăturat și ne sunt aproape la fiecare campanie.

Același set de întrebări l-am transferat și în cazul unei familii tinere, un cuplu aparte prin tot: de la stil vestimentar până la povestea de viață. În Câmpina sunt știuți ca familia „Muppets“, însă în înscrisurile oficiale îi găsim ca Ana Claudia (26 ani) și George Răcășanu (34 ani).

„Cu porecla de «Muppets» m-am pricopsit în adolescență de la amicii unei prietene. Iar de atunci, răspund mai bine la apelativul acesta decât la numele de botez“, ne-a povestit George.

N-ai cum să nu-i remarci pe cei doi: minioni ca statură, rockeri prin stil vestimentar și preferințe muzicale, cu o față luminoasă, mereu cu o glumă pe buze și prezenți întotdeauna atunci când este vorba despre acțiuni de voluntariat.

Începuturi

S-au întâlnit în urmă cu patru ani, iar după un an s-au căsătorit. Au pășit în viață cu speranța unui drum mai bun, în care să uite de problemele și neajunsurile care le-au marcat copilăria și adolescența. George îi are pe ambii părinți cu handicap locomotor. Are grijă de ei împreună cu sora sa. N-au avut niciodată prea mult, în afară de lipsuri și durere… A înțeles încă de foarte tânăr că pentru a-și putea permite câte ceva și pentru a-și ajuta părinții trebuie să-și găsească un job. A început la 19 ani ca om bun la toate. S-a angajat, ulterior, la Lemet, iar de 13 ani nu și-a mai schimbat locul de muncă. Nici copilăria Anei n-a fost lipsită de griji, dar nu vorbește foarte mult despre ceea ce a fost. S-a resemnat cu ideea unei generații de tranziție:„așa era atunci, era mai greu“! Și ca mulți de vârsta ei a fost nevoită să înceapă de tânără să-și câștige propriii bani. A lucrat ca barman-ospătar, iar de ceva ani este și ea angajată tot la Lemet.

Voluntari doar cu cinci lei în buzunar…

În paralel, au spus prezent la toate acțiunile de voluntariat, din Câmpina, despre care au auzit. Poate că n-au putut contribui financiar, dar s-au implicat fizic, lucru pe care mulți îl exclud din acțiunile umanitare. În campaniile de genul acesta nu este suficient să donezi. Procesul este unul complex: de la găsirea cazurilor și verificarea lor, la preluarea donațiilor, sortare, organizare pentru fiecare nevoie identificată, până la distribuire. Cei doi „Muppets“ au înțeles lucrul acesta și au spus prezent atunci când am sunat mobilizarea. Uneori, masa și buzunarele lor erau, poate, mai goale decât cele ale beneficiarilor cărora căutau să le aducă un strop de bucurie. „Cristi, noi te ajutăm, dar nu putem veni cu mașina…“, a sunat răspunsul lui George la campania de Paște. Nu ne-a spus, atunci, „de ce“, nici noi n-am avut îndrăzneala să întrebăm detalii, pentru a afla ceva mai târziu că nu aveau combustibil, iar singurii bani pe care-i mai aveau, în prag de Sărbători, în buzunar, erau doar cinci lei! Dar n-au lipsit de la acea campanie: au cărat cutii cu haine, jucării, plase cu alimente pentru alții, dar, mai ales, pentru bucuria lor sufletească. Pentru că, da, aceștia sunt oamenii cu care noi lucrăm în acțiunile noastre: oameni modești, onești, demni, oameni care se pun pe ei pe plan secund, fiind conștienți că alții, poate, au probleme mai mari și mai greu de trecut decât ale lor.

Momentul „Colectiv”

Evenimentul anului 2016, cel în care zeci de tineri și-au pierdut viața în incendiul de la „Colectiv“ a determinat-o pe Ana să meargă la cursul de prim-ajutor. „M-am întrebat, atunci, ce-aș fi făcut dacă aș fi fost acolo, cum aș fi procedat?! Mi-am dat seama că aș fi fost inutilă. Și pentru că m-ar chinui o viață să știu că mi-a cerut cineva ajutorul, iar eu nu am putut face absolut nimic, am decis să fac niște cursuri la Crucea Roșie. Sunt foarte utile și cred că fiecare dintre noi ar trebui să aibă noțiunile acordării primului ajutor. Intervenția noastră, în mod corect, poate fi vitală!“, ne-a mărtusit Ana.

Iar odată cu absolvirea acestor cursuri, nu există zi în care câmpineanca noastră să nu aibă la ea ghiozdanul în care cară trusa de prim-ajutor. Din păcate, însă, conținutul ei se și golește destul de des, ținând cont că la fabrica unde lucrează micile accidente sunt inerente. „Plasturii se duc într-o veselie. Colegii apelează la mine, mă bucură că au încredere, îi ajut, însă nu fac față să-mi completez trusa tot timpul. Știu, sunt cheltuieli minore, dar avem atâtea în prezent încât orice leu, în plus sau minus, pentru noi contează“, ni s-a destăinuit “Muppetsa”.

Dincolo de aparențe

Ca fiecare cuplu care pleacă de la 0, cei doi au fost nevoiți să stea cu chirie o perioadă. Anul acesta, însă, și-au luat inima-n dinți și și-au făcut un credit pe 30 de ani ca să-și cumpere o locuință, prin programul „Prima Casă“. După ce jumătate de salariu îl dau pe rate, le mai rămân pentru trai cam 1400 lei, din care jumătate acoperă costurile facturilor. Ce să mai faci cu 700 de lei timp de o lună? „Nu ne-am plâns niciodată și din acest motiv toată lumea are impresia că noi avem. În momentul ăsta, sincer, simțim că suntem un pic depășiți de situație, dar sperăm să avem puterea psihică de a merge mai departe prin viață. Casa asta are nevoie de multe renovări. Când plouă puternic, ni se infiltrează apa. Ne-ar trebui rigips și vată minerală pentru a ne izola locul respectiv. E o casă pe care am ales-o cu sufletul, aici am simțit că ne e locul, însă avem nevoie de multe ca s-o facem așa cum ne-o dorim“, ne-au spus cei doi.

Dar înainte de renovări, soții Răcășanu „Muppets“ au nevoie de lemne, care i-ar costa undeva la 1000-1200 lei, mult prea mult pentru banii care le rămân acum.

Dorințele familiei „Muppets“

Ca niște copii mai mari, speră ca Moșul să vină și la ei: „Ne dorim să aducem bucurie pentru că e minunat să știi c-ai făcut un bine, pentru noi sperăm să avem puterea fizică, psihică și materială de a depăși toate piedicile, iar ca mici lucruri palpabile: niște electrocasnice sau alte obiecte pentru casă și o trusă de prim-ajutor, echipată complet, dar cu plasturi mulți-mulți“.

Și odată ce avem scrisoarea lor, pentru cei doi voluntari, OAMENI frumoși și luptători, putem fi noi Moș Crăciun. Ei sunt persoanele care, de noi, au nevoie, poate, doar pentru a trece un prag al existenței lor, pe când noi îi vrem alături o viață pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce fac și pentru modul în care dăruiesc.

Cei care vor să le facă familiei „Muppets“ Sărbători așa cum n-au visat, care vor să le dea o mână de ajutor pentru a depăși problemele de moment, îl pot contacta pe coordonatorul Grupului „Pentru Tine“, Cristi Minculescu, fie telefonic la 0726.279.537, fie pe Facebook (pagina grupului de voluntariat „Pentru Tine!“ este publică).

Text: Liliana Maxim Minculescu

Foto: Liliana Maxim + facebook Ana Răcășanu