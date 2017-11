Consiliere gratuită pentru bolnavii de cancer fără venituri, la Ploiești.

Fundația Inovații Sociale ”Regina Maria” a deschis la Ploiești un centru de consiliere pentru persoanele diagnosticate cu cancer. Acesta va funcționa în incinta Anticaffe de pe strada Nicolae Titulescu nr. 40

Comunitatea “Restart la Viata” este un proiect finantat de catre C&A Romania si prezinta un grup-suport pentru paciente bolnave de cancer si pentru membrii familiilor acestora.

La fiecare 3 minute, in lume, o femeie este diagnosticata cu cancer la san si reprezinta cea mai frecventa forma de cancer intalnita la femei, cu o incidenta in Romania de peste 6000 de cazuri noi in fiecare an. Un antecedent in familie ar trebui sa faca o femeie mai atenta – 70 % dintre femeile diagnosticate cu cancer de san un au avut in familie un caz similar. Cand boala este depistata in faza incipienta, cancerul de san are 94 % sanse de vindecare. Cancerul s-a dovedit a fi o provocare majora nu doar pentru femeia supravietuitoare, cat si pentru familie si prietenii sai, in aceasta situatie sprijinul emotional si social dovedindu-se la fel de important ca si tratamentul oncologic de specialitate.

Grupul de sprijin, ca o alternativa viabila, este un cadru care ofera membrilor posibilitatea de a impartasi temerile si grijile cu alte persoane care au experiente similare si care inteleg ce simt acestea. In timpul unui grup de sprijin, membrii grupului se intalnesc regulat, in mod organizat si supravegheat de catre o persoana care are fie pregatire medicala ori psihologica, fie este facilitator, fie este supravietuitor/co-supravietuitor.

Grupul suport este o modalitate de a intermedia contactul si schimbul de experienta al supravietuitorilor si co-supravietuitorilor in lupta impotriva acestei boli, se axeaza pe nevoia de sprijin si ajutor reciproc.

Grupurile de sprijin au aparut ca o solutie pentru aceste cazuri. Grupul de sprijin ofera un cadru securizat, in care persoanele diagnosticate cu cancer isi pot deschide inima si sa primeasca raspunsuri de la persoane care o inteleg cu adevarat. Desi familiile acestora pot fi foarte iubitoare, exista momente in care ei nu le pot intelege in totalitate. Impartasirea experientelor cu alte persoane de la grupul de sprijin, vine in ajutorul acestora de a se adapta noii conditii si de a lupta mai eficient cu boala.

Cine îți este alături în cadrul acestui grup?

Psh. Lidia Stoica, este psiholog clinician cu formare in psihologie clinica si terapii de scurta durata, cu competente si experienta in consiliere si terapie suportiva; optimizare si dezvoltare personala, interventii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale; educatie pentru sanatate in de promovare a sanatatii si de prevenire a imbolnavirilor la nivel de individ, de grup, comunitar si/sau guvernamental, evaluare subiectiv-emotionala, cognitiva, comportamentala, bio-fiziologica, a personalitatii si a mecanismelor de coping/ adaptare/ defensive. S-a alaturat fundatiei in Ianuarie 2015 in proiectul After School Baneasa , proiect in care lucreaza si acum impreuna cu d-na Mitra Enayati, ca mai apoi sa creeze si sa se implice in proiectul Restart la Viata , destinat in principal pacientelor diagnosticate cu cancer.

Pentru inscrieri va invitam sa efectuati o solicitare de inscriere la telefon : 0720.655.618 ( Psh. Lidia Stoica , Coordonator program ) sau sa ne lasati un mesaj pe adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si veti fi contactata pentru a stabili detaliile participarii dumneavoastra la grupul suport.

Tarifele aferente acestui program sunt urmatoarele:

Paciente fara venituri si fara asigurari medicale: gratuit, cu sprijinul finantarii din partea C&A Romania

Paciente cu venituri < 800 lei = 20 lei/sedinta

Paciente cu venituri < 1.600 lei = 40 lei/sedinta

Paciente cu venituri > 1.600 lei = 80 lei/sedinta